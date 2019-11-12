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تقنية الجيل السادس تدرسها الصين رسميا

في الوقت الذي لم تتمكن أي دولة في العالم من تركيب او استثمار تقنية الجيل الخامس الصين تبدأ رسمياً بدراسة الجيل السادس.


ولازال البعض يمط شفتيه وينظر للمنتج الصيني ببلاهة ويقول: "صيني!!!!"فقد اعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية خلال مؤتمر تنظمه في 3 نوفمبر الجاري ببكين، بمشاركة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة التعليم وزراعة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الصينية للعلوم ومؤسسة العلوم الطبيعية الصينية، عن أن الصين بدأت بحث وتطوير تقنية الجيل السادس رسميا.


وتم خلال المؤتمر الإعلان عن إنشاء فريق عمل وطني تشكله الإدارات الحكومية ذات الصلة لتعزيز بحث وتطوير تقنية الجيل السادس، وتأسيس فريق خبراء متكون من 37 خبيرا من الجامعات ومعاهد البحوث والمؤسسات، لتقديم اقتراحات وجدوى فنية حول تخطيط بحوث تقنية الجيل السادس، وتقديم استشارات لاتخاذ القرارات الهامة.


وأشار نائب وزير العلوم والتكنولوجيا وانغ شي إلى أن أبحاث تكنولوجيا الجيل السادس في العالم لا تزال في المرحلة الأولى من الاستكشاف في الوقت الحالي، حيث أن الطريق الفني لايزال غير واضح ولم يتم تحديد المؤشرات الرئيسية وتطبيقها بشكل موحد.


ودعا وانغ إلى إيلاء أهمية كبيرة في التخطيط الشامل والابتكار الفعال لتعزيز تطوير تقنية الجيل السادس في الفترة الحرجة من التنمية الوطنية. وأضاف قائلا إن وزارة العلوم والتكنولوجيا ستنظم فريقي الإدارات والخبراء لوضع التخطيط حول تطوير تقنية الجيل السادس والقيام بالأعمال ما قبل البحث من أجل استكشاف الاتجاه الممكن لتقنية الجيل السادس.

 


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