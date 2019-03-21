تقرير يكشف ترتيب الدول السعيدة ..ما هو نصيب سوريا؟

نشر موقع “worldhappiness” تقريره السنوي الذي يصنف فيه الدول الأكثر سعادة في العالم، معتمدا في تصنيفه على عدد من المعايير والمؤشرات.



التصنيف الذي ضم 156 دولة تذيلت فيه السودان القائمة في المرتبة الأخيرة، كما احتلت اليمن المرتبة الـ151 في التصنيف وسوريا المرتبة الـ149. كما شهدت القائمة وجود مصر في المرتبة الـ137.



وتصدرت القائمة كأكثر دول العالم سعادة فنلندا وحلت خلفها الدنمارك في المرتبة الثانية والنرويج ثالثة وإيسلندا وهولندا في المركزين الرابع والخامس.



الموقع الذي يضع قائمته السنوية على مؤشرات تعتمد على متوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي وغيرها، مستندا في ذلك على إحصائيات رسمية من الأمم المتحدة، وكان أول تقرير رسمي صدر في عام 2012.



وارجع البعض هذا التصنيف الى ظروف الحرب على الإرهاب التي تشهدها سوريا وتاثيراتها أما اليوم فقد بدأت سوريا تستعيد أمنها واستقرارها.



واختيرت العاصمة السورية دمشق كأرخص مدينة للمعيشة هذا العام بفارق قليل عن العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وفقا لتصنيف أجرته صحيفة "أكونوميت أنتيليجينس يونيت".