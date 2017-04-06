تقرير: مجموعة مرتبطة ب سوروس وراء الهجوم الكيميائي في سوريا

الخوذ البيضاء، و تنظيم القاعدة التابعة لل مجموعة التي تمولها جورج سوروس و الحكومة البريطانية ، وبحسب ما ورد نظموا هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في المدينة السورية في #خان_شيخون لإلقاء اللوم على الحكومة السورية.

يوم قبل الهجوم، أعلن مراسل قناة اورينت "غدا نطلق حملة إعلامية لتغطية الغارات الجوية على حماة بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين". وهذا يدل على معرفة سابقة وواضحة للمتمردين كانوا في طريقهم لشن الهجوم.



أصحاب الخوذ البيضاء قاموا بتصوير الكثير من لقطات للهجوم الكيماوي. كما في الفيديوات السابقة . ولكن هذه المرة يبدو الأطفال قتلوا بالفعل في صنع هذه "الحملة الإعلامية".

تظهر العديد من الأطفال في أشرطة الفيديو تختنق من مادة كيميائية غير معروفة، في حين أن البعض الآخر تظهر لديهم إصابات الرأس غير المبررة. ومن المعروف أن تم اختطاف 250 شخصا من تنظيم القاعدة الأسبوع الماضي من مدينة قريبة من حماة، وهو نفس العدد عدد الجثث الحالي من المدنيين الجرحى والقتلى.



"صدفة هي ؟"، كان طبيب بريطاني باكستاني في وقت الهجوم قد أخذ لقاءات بدلا من مساعدة في ارتداء الأقنعة الواقية من الغازات للجرحى الذين اصيبوا...



يجري الطبيب، شوجل الإسلام، ويستخدم كمصدر من قبل وسائل الإعلام الأمريكية والمملكة المتحدة، على الرغم من مواجهة تهم تتعلق بالإرهاب لاختطاف وتعذيب صحفيين بريطانيين في سوريا ويجري شطب السجل الطبي. المنظمة المسؤولة عن ارساله المعدات لانتقادات لاستخدام التبرعات المخصصة للاجئين.



في حدث مريب آخر، والخوذات البيضاء التي تعمل في نفس المقر بالقرب من هجوم -السارين ولديها اقنعة واقية للتنفس الصناعي ثبل شهر واحد من الهجوم، على الرغم من أن الحكومة السورية لم تعد تمتلك السارين.

فقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا لم يعد لديه اسلحة كيماوية وتفكيكها تماما مخزونها في عام 2013.

في المقابل، لم تجرد المتطرفين من اللأسلحة الكيميائية التي مازالت تحت تصرفهم.

ووفقا لجائزة الصحافي سيمور هيرش الحائز تلقى تقاريرا تشير على أن المتمردين حصلوا على أسلحة كيميائية مهربة من ليبيا عبر تركيا بموافقة هيلاري كلينتون.



في عام 2013، ما يسمى المعتدلين المتمردين قد صورت نفسها في قتل الأرانب مع الغاز وتهدد بقتل الأقليات الدينية. ومن المعروف أن داعش أيضا لديه الأسلحة الكيميائية وقد كانت هناك هجمات على القوات السورية في دير الزور.

ومع ذلك فأن على مايبدوا أن السارين قد قتل أو على الأقل أصيب أول المستجيبين غير المحمييين. السارين يمكن استيعابه من خلال الجلد ويتطلب بدلة كاملة الجسم. ومع ذلك، يبدو أن الخوذات البيضاء يرتدون الأقنعة فقط والبعض منهم ولايرتدون القفازات الذين يعالجون الضحايا. يظهر آخرين في محيط لا يرتدي قناعا على الإطلاق، ولايتأثر حتى الان.



السارين تسليحه هو سلاح الدمار الشامل (WMD) قادرة على قتل الآلاف. إذا تم استخدام السارين في الواقع، كان يجب أن يكون ضعيف شكل،.

مما لا يثير الدهشة، كانت وسائل الإعلام والسياسيين المحافظين الجدد بسرعة إلى غض النظر عن المتمردين الذين على صلة بتنظيم القاعدة قبل أن يتم أي تحقيق المكان.

الرئيس الإسرائيلي بنجامين نيتانياو سارع إلى إلقاء اللوم على الحكومة السورية، كما فعلت منظمة العفو الدولية . فرنسا دعت لعقد اجتماع مجلس الأمن على خلفية الحادث.

فيديريكا موغيريني، والممثل الايطالي في الاتحاد الأوروبي (EU)، اتهم الأسد ,في حين مبعوث بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، اتهم كلا من روسيا وسوريا .

وردا على هذه المزاعم، الجيش السوري وزارة الدفاع الروسية نفت أي تورط في الهجوم.

حكومات الناتو غير راضين عن إدارة ترامب في الآونة الأخيرة تصريحات أنها لم تعد ترى تغيير النظام في سوريا كأولوية. وردا على ذلك، قام رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي في بيان أن بريطانيا ما زالت ملتزمة تماما لتغيير النظام في سوريا. المملكة المتحدة وفرنسا قد شهدت هجوم كيماوي نظموا كفرصة لدفع ترامب في حالة حرب مع سوريا.



ووقع هجوم كيميائي آخر مزيف في عام 2013، حيث اتهم الجيش السوري من استخدام أسلحة الدمار الشامل في نفس اليوم ان الحكومة السورية دعت مفتشي الأسلحة إلى دمشق، مما أدى إلى سوريا التخلي عن أسلحتها الكيميائية.

في المستقبل القريب المحافظين الجدد قد تتهم سوريا بعدم التخلي عن الأسلحة الكيميائية، على الرغم من التأكيدات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هذا هو ما حدث للعراق في عام 2003، والتي تعرضت للغزو على الرغم من تسليم أسلحتها الكيميائية في 1990.

إن السرد السابق يتم دفعه من قبل المحافظين الجدد هو "ترامب أن تفعل ما فشل أوباما القيام به، قنبلة سوريا لتنظيم القاعدة".