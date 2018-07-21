تقرير الأسواق العربية والعالمية: الليرة التركية الأسوأ أداءً بين العملات هذا العام

تراجع الذهب أمس الى 1220 دولاراً للأونصة والنفط الى 67 دولاراً للبرميل. لكنّ الأبرز كان تراجع الليرة التركية 30% في 2018 نتيجة سياسة أردوغان النقدية، لتصبح العملة الأسوأ أداءً منذ بداية هذا العام.



تراجعت الليرة التركية خلال الاشهر الاخيرة بشكل كبير على الرغم من الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، والتي كان يُعتقد أنّ الليرة ستتحسّن عقبها، إلّا أنّ مشكلة التضخّم وسلسلة المخاوف المتعلقة بالإدارة الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان وقفت عقبة أمام نهوض الليرة التركية.



ومنذ مطلع العام الجاري، فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها، وذلك بسبب خوف وقلق المستثمرين من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، ومطالبته المستمرة في خفض أسعار الفائدة، وهذا ما جعل الليرة التركية تأتي على رأس العملات الأسوأ أداءً منذ بداية هذا العام.



وقد أدّى هذا التراجع الحاد إلى إعلان وكالة «فيتش» خفض تصنيف الديون السيادية التركية درجة واحدة مع نظرة سلبية للاقتصاد، بسبب تسارع وتيرة التضخم، والصعوبة المتزايدة للمناخ المالي، إلى جانب الآثار السلبية وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص، وبديونه المركّبة بشكل كبير بالعملات الأجنبية.



وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أنّ مصداقية السياسة الاقتصادية لدى تركيا قد تدهورت بشكل كبير خلال الشهر الأخير.



وأوضحت أنها ترى أنّ المخاطر الكثيرة التي تواجه استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا ارتفعت بسبب زيادة العجز في الحساب الجاري.



بورصة دمشق



أغلقت جلسة تداول يوم أمس الأربعاء بحجم تداول قدره 175,922 سهم موزعة على 190 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 120,324,101.50 ليرة سورية.



حيث ارتفع حجم التداول فيما انخفضت قيم التداول عن جلسة يوم الثلاثاء الواقع في 17/7/2018.

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 31.37 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5,654.55 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.56%.

أسواق العملات



انخفض اليورو وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر امس الأربعاء في الوقت الذي واصل فيه الدولار صعودَه بعد تعليقات متفائلة لرئيس مجلس الإحتياطي الاتّحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن قوة الاقتصاد الأميركي. وفي شهادته أمام الكونغرس، والتي حظيت بمتابعة وثيقة أمس الأول، قال باول إنه يتوقع أن تظلّ الولايات المتحدة على مسار نموٍّ مضطرد لسنوات عدة.



وارتفع الدولار بصفة عامة ليبلغ أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلّة من العملات الرئيسة.

وزاد مؤشر الدولار إلى 95.267 مرتفعاً 0.3% خلال الجلسة ودون أعلى مستوى في 12 شهراً عند 95.531، والذي بلغه في حزيران. وهبط اليورو 0.3% إلى 1.1619 دولار لكنه يظلّ فوق أدنى مستوى له في عام 2018 عند نحو 1.15 دولار.

وصعد الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 113.14 يناً، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من كانون الثاني. كما أثّر صعود الدولار سلباً على العملات المرتفعة العائد. وانخفض الدولار الاسترالي 0.5% إلى 0.7347 دولار أميركي ليواصل الخسائر التي تكبّدها أمس الأول الثلاثاء.



الذهب



انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في عام امس الأربعاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بعد أن عزّزت التوقعات الاقتصادية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهات النظر التي تقول إنّ البنك المركزي الأميركي يمضي على مسار زيادات مطّردة لأسعار الفائدة الذهب.

وانخفض في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1224.16 دولاراً للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة بلغ المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ منتصف تموز 2017 عند 1221.74 دولاراً للأونصة.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب 0.2% إلى 1224.30 دولاراً للأونصة