تقرير أممي: زيادة محصول القمح في سوريا مقارنة مع العام الماضي

أفاد تقرير أعدته “منظمة الأغذية والزراعة” للأمم المتحدة “وبرنامج الأغذية العالمي” بأن إنتاج القمح في سوريا قدر بـ 2.2 مليون طن هذه السنة مقارنة بـ 1.2 مليون طن في السنة الماضية.



وأكد التقرير أن هذا التحسن الكبير جاء بعد الإنتاج المتدني جدا للسنة الماضية، والذي لم تشهده البلاد منذ 29 سنة.



وقال مساعد المدير العام لـ “منظمة لأغذية والزراعة”، عبد السلام ولد أحمد، “إن هذا (الإنتاج) يعتبر تحسنا، لكن لا زال هناك الكثير لكي ينجز… ما زال هذا الرقم منخفضا عن الأرقام المسجلة في فترة ما قبل الحرب”.



وأضاف “سيتعين على الدولة الاعتماد على واردات القمح بشدة”، لأنه وفقا للتقرير فإن معدل إنتاج القمح قبل بدء الأزمة السورية كان 4.1 مليون طن في السنة.



واستندت أرقام التقرير إلى زيارة أجراها فريق أممي إلى 10 محافظات من أصل 14 محافظة سورية خلال شهري حزيران وتموز.



وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى زيادة عدد الحرائق التي أتت على الحقول الزراعية في سنة 2019، مضيفا أن هنالك أدلة على أن بعض هذه الحرائق أشعلت عمدا.

RT