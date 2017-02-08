تقدم في منطقة المقابر وتدمير تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” في دير الزور

دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة وبتغطية من سلاح الجو تجمعات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.



وخاضت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية من المدينة.



وأسفرت الاشتباكات عن “تحقيق تقدم جديد في المنطقة بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد والعتاد الحربي”.



ووجه سلاح الجو ضربات مركزة على تحركات آليات وتجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي عند مفرق منطقة الثردة جنوب المطار ما أدى إلى “تدمير العديد منها ومدفع هاون ورشاش ثقيل”.



وقتل وأصيب العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير آلياتهم في سلسلة غارات جوية على مواقع انتشارهم وتحركاتهم في منطقة المعامل والمكبات وسرية جنيد وشركه الكهرباء عند المحور الجنوبي لمدينة دير الزور.



وقضت وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة العاملة في دير الزور أمس على أكثر من 9 إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” أحدهم لبناني الجنسية خلال عملياتها على تجمعاتهم ونقاط تسللهم فى محيط المطار.

سانا