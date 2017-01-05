تقدم جديد لـ«الديمقراطية» في ريف الرقة

حققت «قوات سورية الديمقراطية» تقدماً جديداً على حساب تنظيم داعش في الريف الشمالي الشرقي لمدينة الرقة.

وشنت طائرات «التحالف الدولي» عدة غارات على مواقعَ لداعش على محور عين عيسى، تبعها هجوم لعناصر «الديمقراطية» انتهى بسيطرتهم على قرى عربو، دحلان، وهنهود.

وفي الريف الغربي للرقة، أسفرت غارة نفذتها طائرات التحالف الدولي عن تدمير خزان مياه قرية الوديان، وذلك في حين استهدفت غارة أخرى موقعاً بالمدخل الشمالي لسد الفرات، الواقع تحت سيطرة داعش، والذي تبعد عنه عناصر «الديمقراطية» بضعة كيلومترات فقط.

وكالات