تقدم جديد في ملاحقته إرهابيي “داعش” في منطقة المقابر بدير الزور وإحباط هجوما لتنظيم “النصرة” على نقاط عسكرية في ريف حمص

سقط أكثر من 60 قتيلا ومصابا بين صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات الجيش العربي السوري المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من مدينة دير الزور.



وحققت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تقدما جديدا في ملاحقتها إرهابيي تنظيم “داعش” بمنطقة المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور وذلك بعد عملية عسكرية نفذتها صباح اليوم على أوكارهم في المنطقة.



ولفت المراسل إلى مقتل 25 إرهابيا وإصابة أكثر من 35 آخرين وتدمير دبابة للتنظيم التكفيري خلال العملية.



إلى ذلك خاضت وحدات من الجيش فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” على المحور الجنوبي للمدينة تركزت في محيط منطقة المقابر وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير ذخيرتهم وأسلحتهم.



وأوقعت وحدات من الجيش أمس 50 قتيلا ومصابا بين صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي ودمرت لهم قاعدة صواريخ مضادة للدروع في منطقة المقابر وحيي الجبيلية والرشدية ومحيط الفوج 137 وشرق المطار ومحطة الكهرباء فى دير الزور ومحيطها.



- إلى ذلك أحبطت وحدة من الجيش هجوم إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة على نقاط عسكرية في محيط منطقة سد الحولة بريف حمص الشمالي الغربي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” تسللوا من قرية تلدو بمنطقة الحولة باتجاه بعض النقاط العسكرية في منطقة سد الحولة.



وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط التسلل بعد “مقتل العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري من بينهم عبد الله بن الخليف متزعم إحدى المجموعات وخالد بن عبد التويحي وإبراهيم نايف قدور وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم”.



وأوقعت وحدات من الجيش أمس العشرات من إرهابيي “جبهة النصرة” قتلى ومصابين بينهم متزعمون ودمرت لهم عدة آليات ومستودع مواد متفجرة وسيارتين مفخختين في حارة البدو والبايكة والهلالية شمال وشرق تلبيسة وقرية دير فول بالريف الشمالي.

سانا