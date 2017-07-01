تقدم جديد في عمق البادية السورية والسيطرة على عدد من النقاط الاستراتيجية بريف سلمية

حققت وحدات من الجيش العربي السوري تقدما جديدا في عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي عبر سيطرتها على عدد من النقاط والتلال القريبة من منطقة حميمة في عمق البادية السورية، وعلى نقاط استراتيجية شرق قرية الشيخ هلال بريف سلمية الشرقي، كما أحبطت هجوماً للتنظيم في محيط تلة الصنوف بدير الزور وكبدته خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



وذكر مصدر عسكري أن “وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت عملياتها في ملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة الضليعيات واستعادت السيطرة على عدد من النقاط والتلال المشرفة على منطقة حميمة” قرب الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور.



وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “تكبيد تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر بالأفراد والعتاد”.



وفرضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الحليفة أمس السيطرة على المنطقة 3 كم شمال محطة آرك للغاز وشرقها بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.



- كما أعلن مصدر عسكري صباح اليوم إحكام السيطرة على نقاط استراتيجية شرق قرية الشيخ هلال بريف سلمية الشرقي بعد تدمير آخر تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.



وذكر المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت خلال الساعات الماضية عمليات نوعية ضد تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف حماة “وأحكمت سيطرتها على النقاط شهد 9 و شهد 10 الاستراتيجية شرق قرية الشيخ هلال بريف سلمية الشرقي”.



وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات أسفرت عن “القضاء على أعداد من أفراد تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في المنطقة”.



وأحكمت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفة أمس سيطرتها على كامل المنطقة الممتدة من الرصافة في ريف الرقة الجنوبي حتى بلدة أثريا في ريف حماة الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.



وتنفذ وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة منذ مطلع الشهر الماضي عمليات عسكرية واسعة على محور خناصر/أثريا ومنطقة جب الجراح وريف سلمية الشرقي سيطرت خلالها على مساحات كبيرة بعد القضاء على تجمعات إرهابيي “داعش” فيها ومنعت جميع هجماتهم الإرهابية على القرى والتجمعات السكنية في المنطقة.



- ووجهت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بسلاح الجو ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.



واشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطاً عسكرية في محيط تلة الصنوف على الأطراف الغربية من المدينة ما أسفر عن مقتل وإصابة معظم أفراد المجموعة.



ونفذ الطيران الحربي غارات على مقرات لتنظيم “داعش” الإرهابي في أحياء الرشدية والكنامات والحويقة ومحيط مناطق المقابر والبانوراما والثردة وعياش والبغيلية أدت إلى تدمير بعضها وسقوط قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين.



وتصدت وحدات من الجيش بإسناد جوي أمس الأول لهجمات إرهابيي تنظيم “داعش” على عدد من النقاط العسكرية على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور ودمرت لهم معدات بدائية لتكرير النفط الخام في قرية بقرص بالريف الشرقي للمحافظة.

سانا