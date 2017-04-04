تقدم بطلب زواج «مزيف» للحصول على الحلوى

تقدم شاب من ولاية تكساس الأميركية بطلب زواج «مزيف» من صديقته في إحدى المطاعم الفاخرة، للحصول على الحلوى المجانية وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

وقام الشاب أليكس نيغل (17 عاماً)، بطلب الزواج من صديقته المقربة، كاتي دوميتروفيتش (19 عاماً)، كجزء من حيلة اتبعاها في نهاية الأسبوع، للحصول على الحلوى المجانية.

وقالت كاتي، إنهما كانا يتصرفان كزوجين طوال الوقت، من أجل خداع الناس، فعندما ذهب إلى الحمام، أخبر الموظفين في المطعم بأنه سيطلب يد صديقته للزواج، وطلب منهم التقاط بعض الصور.

وأضافت موضحة: «لقدّ صدقنا الجميع وخاصة عندما قبلت طلب الزواج المزيف».

وقال أليكس: إن الحلوى المقدمة كانت جيدة حقاً، ونحن نفكر في القيام بالحيلة نفسها في أماكن أخرى، ولكن خارج تكساس.

وكالات