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تقارير دورية لمتابعة تنفيذ مشاريع حلب

 

كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزاراتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة بتشكيل فريق متابعة فرعي برئاسة محافظ حلب يضم المؤسسات الخدمية بالمدينة لمتابعة تنفيذ المشاريع وإعداد تقارير دورية عن الإنجاز تقدم تباعاً في حلب.

وخلال جلسة الحكومة الأسبوعية أكد خميس أهمية زيارته أخيراً لمحافظة حلب برفقة عدد كبير من الوزراء، وخصوصاً لجهة الوقوف على متابعة تنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية الخدمية الشاملة التي بدأت قبل عام وإطلاق مشروعات جديدة.

وطلب المجلس من الجهات المعنية الإسراع بإعادة تشغيل مطار حلب نظراً لدوره الرئيسي بتنشيط حركة الركاب والحركة التجارية تزامناً مع بدء تعافي العملية الإنتاجية.

وفي موضوع آخر قرر المجلس وضع آلية لتصويب عمل الجمعيات وتعزيز دورها بقطاع الإسكان وفق رؤية التخطيط الإقليمي وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في خطة الدولة الإسكانية إضافة إلى مراجعة عمل شركات التطوير العقاري وتقديم التسهيلات للجمعيات السكنية الفاعلة وإعادة النظر بالجمعيات التي لا تقوم بالدور المطلوب منها في مجال السكن.

وكلف المجلس وزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بوضع خطة تدريبية لرفع الكفاءة والمهارات الإدارية للمديرين ومعاوني المدراء في المؤسسات لتكون الإدارات التنفيذية أداة أساسية في تحقيق خطط الوزارات.

المصدر: الوطن

 

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