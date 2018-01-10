تقارير دورية لمتابعة تنفيذ مشاريع حلب

وخلال جلسة الحكومة الأسبوعية أكد خميس أهمية زيارته أخيراً لمحافظة حلب برفقة عدد كبير من الوزراء، وخصوصاً لجهة الوقوف على متابعة تنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية الخدمية الشاملة التي بدأت قبل عام وإطلاق مشروعات جديدة.