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تفكيك سيارة مفخخة بأكثر من 500 كغ من المواد شديدة الانفجار بريف تدمر
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تفكيك سيارة مفخخة بأكثر من 500 كغ من المواد شديدة الانفجار بريف تدمر

 

فككت الجهات المختصة ظهر اليوم سيارة محملة بنحو 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار بعد ضبطها شرق مدينة تدمر.

وضبطت الجهات المختصة في حمص وبناء على معلومات دقيقة وعمليات تحر وملاحقة سيارة “تويوتا هايلوكس” حمراء اللون محملة بمواد شديدة الانفجار عبارة عن ألغام وعبوات ناسفة معدة للتفجير شرق محمية التليلة بريف تدمر الشرقي”.

وبين المراسل أن عناصر الهندسة “فككوا المواد المتفجرة وأبطلوا مفعولها بنجاح” مشيرا إلى أنها “مصنوعة من مواد شديدة الانفجار ويبلغ وزنها أكثر من 500 كغ”.

ودمرت الجهات المختصة بتدمر في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة وقضت على 8 انتحاريين من ارهابيي “داعش” قبل وصولهم إلى إحدى النقاط العسكرية المتمركزة في محيط مدينة السخنة.
المصدر: سانا

 

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