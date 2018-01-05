تفكيك سيارة مفخخة بأكثر من 500 كغ من المواد شديدة الانفجار بريف تدمر

فككت الجهات المختصة ظهر اليوم سيارة محملة بنحو 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار بعد ضبطها شرق مدينة تدمر.

وضبطت الجهات المختصة في حمص وبناء على معلومات دقيقة وعمليات تحر وملاحقة سيارة “تويوتا هايلوكس” حمراء اللون محملة بمواد شديدة الانفجار عبارة عن ألغام وعبوات ناسفة معدة للتفجير شرق محمية التليلة بريف تدمر الشرقي”.

وضبطت الجهات المختصة في حمص وبناء على معلومات دقيقة وعمليات تحر وملاحقة سيارة “تويوتا هايلوكس” حمراء اللون محملة بمواد شديدة الانفجار عبارة عن ألغام وعبوات ناسفة معدة للتفجير شرق محمية التليلة بريف تدمر الشرقي”.

وبين المراسل أن عناصر الهندسة “فككوا المواد المتفجرة وأبطلوا مفعولها بنجاح” مشيرا إلى أنها “مصنوعة من مواد شديدة الانفجار ويبلغ وزنها أكثر من 500 كغ”.

وبين المراسل أن عناصر الهندسة “فككوا المواد المتفجرة وأبطلوا مفعولها بنجاح” مشيرا إلى أنها “مصنوعة من مواد شديدة الانفجار ويبلغ وزنها أكثر من 500 كغ”.