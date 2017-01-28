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تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الجديدة المغربية

فككت أجهزة الأمن المغربية خلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الجديدة غرب البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية وزارة الداخلية المغربية قولها في بيان أمس إن “الخلية التي جرى تفكيكها مكونة من سبعة عناصر وكانت تحضر لعمليات نوعية في البلاد بإيعاز من تنظيم داعش الإرهابي”، مضيفة انه “جرى خلال العملية ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية”.

وأشار البيان إلى “أن الخلية كانت تخطط لاستقطاب المزيد من العناصر وتجنيدهم للقيام بعمليات تخريبية تهدف إلى حصد أكبر عدد من الضحايا بغية خلق الرعب بين المواطنين وزعزعة الاستقرار”.

وألقت السلطات المغربية الشهر الماضي القبض على خلية إرهابية مكونة من ثمانية أشخاص على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وكالات

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