تفكيك خلية إجرامية واعتقال 14 من أفرادها جنوب شرق إيران

أعلنت الشرطة الإيرانية عن تفكيك خلية إجرامية شمال محافظة سيستان وبلوشستان واعتقال 14 من أفرادها في خمس مناطق مختلفة من البلاد.

وقال العميد محمد قنبري قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان في تصريح له اليوم: إن عناصر الخلية قاموا خلال السنوات الثلاث الماضية بمختلف الأعمال الإجرامية كالسطو المسلح المترافق باحتجاز الرهائن وتصنيع القنابل اليدوية والاتجار بالمخدرات وإغلاق الطرق وإطلاق النار لخلق حالة من عدم الأمان شمال المحافظة.

وأشار إلى أنه وبمراقبة استخباراتية دقيقة ثبت أن بعض أفراد الخلية وهم من سكان شمال سيستان وبلوشستان وبعضهم من المواطنين الأفغان على صلة بجماعات معادية للثورة ويسعون إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال خلق حالة من عدم الأمان في المحافظة مضيفا ان إجراءات التحقيق والتحري جارية للحصول على مزيد من المعلومات.

وكانت قوى الأمن الداخلي الإيراني فككت الشهر الماضي خلية إرهابية في محافظة خراسان جنوب شرق إيران بعد القبض على ثلاثة من عناصرها.