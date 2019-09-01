تفكير حكومي لإنتاج معامل جديدة لإنتاج الخبز بنوعية جيدة

أكد مدير عام الشركة العامة للمخابز جليل ابراهيم أن الشركة تنتج أكثر من نصف استهلاك سورية من مادة الخبز، فيما ينتج القطاع الخاص الباقي.



وأوضح ابراهيم أن الشركة شاركت في الدورة الماضية من معرض دمشق الدولي بمخبز متنقل للحالات الطارئة والاسعافية، فيما تم تزويد المخابز في هذه الدورة لعدادة ومسطرة وهي اختراع بأيادي سورية.



مدير المخابز قال: أن هناك تفكير استراتيجي جديد لتصنيع معامل جديدة في سبيل انتاج نوعية جديدة من الخبز، بحيث ينعكس ذلك على توفير بعض من استهلاكنا لادارة الخبز الذي يستهلك بطريقة غير صحيحة ان كان بشكل مقصود أم لا.