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تفعيل نظام الدور والمواعيد المسبقة في مشفى «المجتهد» بدمشق

بهدف تخفيف الازدحام عن العيادات الخارجية في الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” فعلت الهيئة نظام الدور والمواعيد المسبقة لمراجعي العيادات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنها تعمل وفق برتوكول معتمد من وزارة الصحة لتطبيق الحماية الشخصية للكوادر الطبية وتأمين كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.

وأكدت الهيئة استمرارها باستقبال جميع المرضى بقسم الإسعاف على مدار الساعة وبإجراء كل أنواع العمليات الجراحية “الإسعافية والباردة والمستعجلة” مشيرة إلى أنها تتابع من خلال فريقها الطبي التقصي والتصدي لجائحة كورونا حيث يواصل تقديم مهامه باستقبال وتقييم الحالات المشتبهة ومتابعتها.