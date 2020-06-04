تفعيل خدمات معاهد الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الأهلية

طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من مديرياتها في المحافظات كافة التعميم على الجهات المرتبطة بها فيما يخص تفعيل خدمات معاهد الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والأهلية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمتلك دور ومراكز رعاية اجتماعية لتفعيل الأنشطة التي من شأنها الإسهام في تقديم دروس التقوية المجانية ضمن مقارها أو مكاتبها أو مراكزها .



ودروس التقوية ستكون بالنسبة لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية، تماشياً مع إجراءات وزارة التربية المعلنة، واستمرار معاهد الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة العامة والخاصة والأهلية بتقديم خدمات التأهيل اللازمة من خدمات طبية ومعالجة فيزيائية وتعديل التأهيل والتعديل السلوكي .



وأشارت الوزارة إلى بدء التسجيل في دور الحضانة ورياض الأطفال الخاصة والأهلية، على أن يبدأ الدوام بعد الانتهاء من امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية ، و استمرار الأنشطة الإنتاجية والتدريبية ذات العوائد الاقتصادية واكتساب المهارات للجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد ومعاهد الرعاية الاجتماعية ، شريطة تحديد العنوان التفصيلي لمكان تنفيذ النشاط والحصول على موافقة المديريات ، واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة الصحية والتباعد الاجتماعي وفق معايير وزارة الصحة .





ويأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا والقرارات الصادرة بتخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أنتشار الفايروس والمتعلقة بعودة الحياة الاقتصادية مع التأكيد على التشديد بإجراءات الصحة والسلامة العامة .