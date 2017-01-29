تفجيرين في صلاح الدين والأنبار ,العثور على معمل لإنتاج غاز الخردل بالموصل

أعلنت القوات العراقية العثور على معمل لإنتاج غاز الخردل ومستودع لصواريخ أرض أرض لتنظيم داعش الإرهابي في الجزء الشرقي لمدينة الموصل المحرر حديثا.



ونقلت وسائل إعلام عن حيدر فاضل اللواء في القوات العراقية الخاصة قوله إن “خبراء فرنسيين أجروا تحليلات كيميائية للمادة التي تم العثور عليها في معمل لـ “داعش” وأكدوا أنها غاز الخردل.



وأضاف “نعرف أن إرهابيي داعش كانوا يستخدمون هذا الموقع لإجراء تجارب لإنتاج الأسلحة الكيميائية” مشيرا الى أن الجيش العراقي عثر ايضا على مستودع يحتوي على أكثر من 12 صاروخ أرض أرض كان الإرهابيون يحاولون تزويدها بغاز الخردل.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حذرت في الثالث من أيار الماضي من قيام تنظيم داعش الإرهابي بتصنيع أسلحة كيميائية واستخدامها بالفعل في العراق وسورية مشيرة إلى عثور فرق تقصي الحقائق في المنظمة على أدلة على استخدام غاز الخردل في هجمات على البلدين وهو ما يثبت أن لدى “داعش” التكنولوجيا والمعرفة اللازمة كما أنه يملك مواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية بينما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 13 الشهر الجاري “إننا نشعر بقلق شديد إزاء الحالات المتكررة لاستخدام الإرهاب الكيميائي في الشرق الأوسط ولا سيما في سورية والعراق” مضيفة “إن ما يقلقنا بشكل خاص هو حقيقة ان إرهابيي تنظيمي داعش وجبهة النصرة والجماعات المتطرفة التابعة لهما لا يستخدمون فقط المواد الكيميائية الصناعية والمنزلية السامة مثل الكلور وانما مواد حربية كيميائية حقيقية بما فيها غازا الخردل والسارين”.

إلى ذلك قال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي في حديث للسومرية نيوز: إن “قوة من شرطة ديالى نجحت بعملية نوعية ضد مواقع الارهابيين في بستان زراعي في محيط قرى نهر الامام من ضبط مخبأ كبير لمادة السي 4 شديدة الانفجار تتألف من خمسة غالونات تزن كل واحدة منها 20 كيلوغراما بالاضافة الى ثلاثة اكياس مليئة بذات المادة مع ضبط حشوات وقذائف هاون”.

- من جهة أخرى قتل 3 عراقيين وأصيب ستة آخرون إثر تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف عائلات فارة من سيطرة تنظيم داعش شمال محافظة صلاح الدين الواقعة شمال شرق بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي لموقع السومرية نيوز “إن عبوة ناسفة وضعها إرهابيو تنظيم داعش في منطقة جبال حمرين شمال صلاح الدين انفجرت لدى مرور عائلات فارة من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في قضاء الحويجة والقرى المحيطة به ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين”.

كما أعلنت شرطة محافظة الأنبار غرب العراق في وقت سابق أمس مقتل وإصابة 4 أشخاص بتفجير إرهابي انتحاري عند مدخل مدينة الفلوجة الغربي في الأنبار.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر في شرطة الأنبار قوله .. ان “سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت مستهدفة المدخل الغربي لمدينة الفلوجة” مضيفا .. ان “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه”.

يذكر أن القوات العراقية تمكنت في حزيران الماضي من تحرير مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار بعد عملية عسكرية كبيرة شنتها ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكالات