تفجيران إرهابيان في بغداد وديالى والجيش العراقي يستعيد السيطرة على قرية في الموصل

قتل وأصيب 17 عراقيا على الاقل جراء تفجيرين ارهابيين بسيارتين مفخختين احداهما في بغداد والاخرى شمال قضاء الخالص في محافظة ديالى.



ونقلت السومرية نيوز عن مصدر امني في محافظة ديالى قوله إن “تفجيرا ارهابيا بسيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب سيطرة مدرع الامنية شمال قضاء الخالص 15 كيلومترا شمال بعقوبة أدت إلى مقتل ثلاثة عراقيين بينهم شرطيان واصابة ستة اخرين بينهم اربعة مدنيين”.



إلى ذلك قال مصدر في الشرطة العراقية إن “سيارة مفخخة مركونة داخل مراب للسيارات فى منطقة بارك السعدون في بغداد انفجرت أمس ما ادى الى مقتل مدنى واصابة سبعة اخرين على الأقل”.



وكان عراقيان اثنان اصيبا فى وقت سابق أمس بتفجير إرهابي بعبوة ناسفة في منطقة الغزالية غرب العاصمة بغداد.



الجيش العراقي يستعيد السيطرة على قرية الشمسيات في الساحل الأيسر لمدينة الموصل



من جانب آخر استعاد الجيش العراقي السيطرة على قرية الشمسيات في الساحل الأيسر لمدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.



ونقلت السومرية نيوز عن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله قوله في بيان إن “قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وفوج مغاوير قياد عمليات نينوى حررت قرية الشمسيات ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها”.



وأضاف يار الله أنه “بهذا تكون الفرقة المدرعة التاسعة قد اكملت تحرير جميع القرى والمناطق الموكلة لها جنوب الساحل الأيسر”.



وكانت خلية الإعلام الحربي العراقي اعلنت في وقت سابق من أمس تحرير الجزء الجنوبي من الساحل الأيسر لمدينة الموصل بالكامل مشيرةً الى أن القوات الأمنية مستمرة بعملية التفتيش والتطهير للمنازل والطرق من العبوات والمتفجرات.



من جهة أخرى أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى بأن قوات جهاز مكافحة الارهاب عثرت على تسعة براميل تحوي مواد كيميائية ووقود صواريخ ومتفجرات تابعة لتنظيم داعش في مختبرات كلية العلوم ب‍جامعة الموصل. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “القوات العراقية عثرت على 20 معملاً للتفخيخ وتصنيع المتفجرات وشبكة انفاق تربط جامعة الموصل بالأحياء المجاورة”.



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في تصريح لها أمس أن إرهابيي تنظيمي داعش وجبهة النصرة يستخدمون أسلحة كيميائية حقيقية فى سورية والعراق بينها غازا السارين والخردل بينما حذرت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية فى الثالث من أيار الماضى من قيام تنظيم داعش الإرهابي بتصنيع أسلحة كيميائية واستخدامها بالفعل في العراق وسورية مشيرة إلى عثور فرق تقصي الحقائق في المنظمة على أدلة على استخدام غاز الخردل في هجمات على البلدين وهو ما يثبت أن لدى “داعش” التكنولوجيا والمعرفة اللازمة كما أنه يملك مواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية.

وكالات