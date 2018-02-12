تفجير حافلة ركاب بريف السويداء

أصيب 3 أشخاص بجروح صباح اليوم نتيجة انفجار عبوات ناسفة زرعتها المجموعات المسلحة على جانبي طريق بريف السويداء الشمالي وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالمنطقة الجنوبية.





وذكر مصدر في قيادة الشرطة في السويداء أن مسلحين زرعوا أربع عبوات ناسفة معدة للتفجير عن بعد على جانب طريق شهبا الغربي بين قريتي المتونة ولاهثة على اتجاه منطقة اللجاة وعمدوا إلى تفجيرها لحظة مرور حافلة لنقل الركاب متوجهة إلى دمشق.





وبين المصدر أن الاعتداء أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح والحاق أضرار بالحافلة لافتا إلى أنه تم إسعاف الجرحى إلى مشفى السويداء الوطني لتلقي العلاج اللازم.





واستشهد مدني وأصيب اثنان آخران في الـ 8 من الشهر الجاري في استهداف مجموعات مسلحة منتشرة في بصرى وجمرين بريف درعا الشرقي بعدد من القذائف بلدة القريا بريف السويداء الجنوبي الغربي .





كما استشهد مدني وأصيب 3 آخرون في السادس من تشرين الثاني الماضي جراء استهدافهم بالأسلحة من قبل مسلحين على ذات الطريق بين قريتي ذكير والصورة الصغيرة بريف السويداء الشمالي .





وتم منتصف تموز الماضي التوصل إلى اتفاق لإقامة منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية ومنذ ذلك الحين خرقت المجموعات المسلحة الاتفاق مرات عدة ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى. المصدر: سانا