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تفجير إرهابي أمام قسم الشرطة في حي الميدان دمشق

 

تفجير إرهابي أمام قسم الشرطة في حي الميدان دمشق3 تفجيرات إرهابية أمام قسم الشرطة في حي الميدان دمشق ،والمعلومات الأولية تقول: إن العملية تمت بسيارة وانتحاريين
المصدر: الميادين

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