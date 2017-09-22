الدفاع الروسية توجه تحذيراً حازماً للقوات الأمريكية في سوريا
موسكو: “قسد” تدخل مناطق “داعش” بريف دير الزور دون قتال, وهجوم “النصرة” في حماة جاء بتحريض من الاستخبارات الأمريكية
الكرملين يحدد رأيه في التصرفات الأمريكية في سوريا
القوات السورية والتركية تتبادلان قصفاً مدفعياً على حدود الاسكندرون
تمهيدا للإنفصال عن الوطن الأم انتخابات كردية تحت غطاء الفدرلة
بوتين إلى تركيا لتحديد مصير إدلب
سفينة الإنزال ” تسيزار كونيكوف” دخلت المتوسط متجهة إلى سوريا
البترودولار في دائرة الهجوم
الدفاع الروسية: مسلحو “قسد” يدخلون تشكيلات "داعش" دون عوائق
الجيش يوسع نطاق سيطرته على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويفرض سيطرته على بلدة التبني وقرية البويطية بريف دير الزور الغربي
لافروف لتيلرسون: الولايات المتحدة ضيف غير مدعو في سورية
الدفاع الروسية: “النصرة” شنت هجوماً واسعاً على مواقع الجيش السوري في إدلب
بعد «الزكف».. أنباء عن استعدادات أميركية للانسحاب من قاعدة «التنف»
«ضجّة» المناهج بين أسئلة مجلس الشعب وأجوبة وزير التربية
موسكو وواشنطن تحدّثان تفاهمات دير الزور: سباق النفط يتسارع

تفاصيل هجوم “النصرة” على الشرطة العسكرية الروسية في حماة

أعلن رئيس الإدارة العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي للصحفيين أن هجوم الإرهابيين ضد الشرطة العسكرية الروسية في حماة لم يكن محض صدفة.

وأشار إلى أن خبراء أمريكيين أشرفوا على إعداد الهجوم وتدريب المسلحين المشاركين فيه.

وذكر الجنرال بأن وحدة مهمات خاصة من الجيش الروسي نفذت بنجاح عملية فك الحصار عن عناصر الشرطة العسكرية الروسية المطوقيين من قبل مسلحي “جبهة النصرة” الذين شنوا هجوماً واسعاً على مواقع الجيش السوري في شمال وشمال شرق حماة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأشار ممثل وزارة الدفاع الروسية إلى أن الإرهابيين استخدموا المدرعات والدعم الناري القوي خلال الهجوم. وقال إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الهجوم تم بموافقة من الاستخبارات الأمريكية بهدف وقف الهجوم الناجح للجيش السوري في دير الزور.

وشدد رودسكوي على أن الهدف الرئيسي للهجوم الإرهابي كان القبض على مجموعة العسكريين الروس في المنطقة (29 شخصاً) التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق خفض التصعيد في إدلب، واستمر الهجوم الإرهابي عدة ساعات متواصلة وبفضل تدخل وحدة المهمات الخاصة تم فك الحصار بدون خسائر بين العسكريين الروس( فقط 3 جرحى).

بعد ذلك على الفور بدأ الهجوم المعاكس للجيش السوري بدعمٍ من الطائرات الحربية الروسية، والذي تم خلاله تدمير 40 مستودعاً للسلاح والذخيرة ودبابة و4 آليات مدرعة في مواقع العدو الذي فقد 850 شخصاً من عناصره.

المصدر: قناة زفيزدا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.