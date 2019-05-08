تفاصيل عملية تفكيك سيارة مفخخة في ساحة حي الزهراء بحمص

فككت السلطات الأمنية المختصة بحمص ليل اليوم الثلاثاء سيارة مفخخة بكمية من مادة السيفور الشديدة الانفجار في ساحة حي الزهراء المأهول بالسكان كانت معدة للتفجير عن بعد.



العودة الى أحياء حمص المتضررة مازالت قليلة والأسباب كثيرة



و ذكر مصدر مطلع بحمص للوطن اون لاين : أنه و نتيجة لعمليات البحث و المتابعة الحثيثة و المعلومات تمكنت الجهات المختصة بمحافظة حمص من ضبط سيارة سياحية تحمل لوحة محافظة السويداء من نوع أوبل قديمة الصنع لونها فضي ، بداخلها كمية من مادة السيفور الشديدة الانفجار ، حيث تم الاشتباه بها فور دخولها الحي و ملاحقتها و العثور عليها في ساحة حي الزهراء و تم العمل على تفكيكها و تأمينها.



و كشف المصدر أن السلطات اشتبهت بشخصين كانت في السيارة و تعمل على ملاحقتها و القبض عليهما.



الوطن اون لاين