تفاصيل عملية تفجير سيارة في منطقة ركن الدين
وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول وقوع انفجار بسيارة خاصة نوع (هونداي فيرنا) في محلة ركن الدين، وتعرّض سائقها للإصابة بشظايا، وعلى الفور توجهت دورية إلى مكان الانفجار وقامت بنقل المصاب المدعو ( ن . ز ) إلى المشفى.
تم استدعاء خبير متفجرات من إدارة الأمن الجنائي، وتبين أن الانفجار ناتج عن قنبلة يدوية الصنع تم وضعها بين كرسي السائق وباب السيارة.
ومن خلال الكشف الدقيق ودراسات معطيات الانفجار وملابسات القضية، تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من التوصل إلى معلومات تفيد بعلاقة زوجة المصاب المدعوة ( ر . ع ) بالحادثة، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها بالاشتراك مع شخص متواري على الشروع بقتل زوجها المذكور عن طريق تفجير سيارته بواسطة قنبلة وإظهار الحادث بأنه من تنفيذ المجموعات الإرهابية المسلحة، واتفقت مع شريكها على تنفيذ العملية وقامت بسرقة مفتاح سيارة زوجها ووضعه أمام المنزل وإعادته بعد الانتهاء منه إلى مكانه.
ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على المتواري المذكور، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.
المصدر: وزارة الداخلية
إرسال تعليق جديد