تفاصيل عملية تفجير سيارة في منطقة ركن الدين

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول وقوع انفجار بسيارة خاصة نوع (هونداي فيرنا) في محلة ركن الدين، وتعرّض سائقها للإصابة بشظايا، وعلى الفور توجهت دورية إلى مكان الانفجار وقامت بنقل المصاب المدعو ( ن . ز ) إلى المشفى.

تم استدعاء خبير متفجرات من إدارة الأمن الجنائي، وتبين أن الانفجار ناتج عن قنبلة يدوية الصنع تم وضعها بين كرسي السائق وباب السيارة.

تم استدعاء خبير متفجرات من إدارة الأمن الجنائي، وتبين أن الانفجار ناتج عن قنبلة يدوية الصنع تم وضعها بين كرسي السائق وباب السيارة.