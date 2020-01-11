أنقرة تُثبّت هدنة إدلب: تصعيد تركي «انتقامي» في الشرق
نقل "غول صاروخي" إلى حلب
تحرير الصدق من سجون الكذب
الكيان الصهيوني وراء الغارات الجوية على البوكمال السورية
انشقاق قيادي واشتباكات عنيفة بين فصائل تركيا في منطقة الباب شمال شرق حلب
هدنة جديدة في إدلب... وأمريكا تستقدم تعزيزات
ترامب يرد على الصواريخ الإيرانية بعقوبات اقتصادية
القوات الأمريكية تخلي قاعدتها في منطقة خراب الجير بريف الحسكة
الحكومة الإيرانية تجيب عن احتمال استهداف الرياض ودبي خلال عمليات الرد
قتلى ومصابون بأول تفجير يستهدف موقع تركي شمال الحسكة
إعلام عبري: القواعد الأمريكية في السعودية والعراق والأردن أعلنت عن حالة استنفار قصوى
هل سيؤدي ردُّ فعلِ إيرانَ على اغتيالِ سليماني إلى الحرب؟
طهران تعلن عن أول رد انتقامي صاروخي على عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه
الاحتلال التركي يدخل آليات عسكرية .. ومرتزقته يسرقون المحاصيل بريف الحسكة
برفقة الأسد بوتين يزور الجامع الأموي و ضريح القديس يوحنا المعمدان
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

تفاصيل عملية "الشهيد سليماني": استخدام صواريخ ذات رؤوس مدمرة منشطرة

استخدم حرس الثورة الإسلامية صواريخ من طراز "فاتح 313" و"قيام" في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، الأربعاء الماضي.


أعلنت ذلك وكالة تسنيم للأنباء، مشيرة إلى أن نظام الدفاع الأمريكي في العراق لم يتمكن من اعتراض أي صاروخ من الصواريخ التي أطلقها حرس الثورة الإسلامية في عملية "الشهيد سليماني".


ويبلغ مدى صواريخ "فاتح 313" و"قيام" 500 و800 كيلومتر على التوالي.


وقالت الوكالة إن صواريخ "فاتح 313" تطير بسرعة عالية حتى أن نظام الدفاع الأمريكي لم يتمكن من اعتراضها.
وذكرت أن صواريخ "قيام" تم تجهيزها برؤوس مدمرة قابلة للانشطار.