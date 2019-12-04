تفاصيل عملية السطو المسلح على كازية الصقور في اللاذقية

كشف فرع الأمن الجنائي في اللاذقية عن ملابسات السطو المسلح على محطة وقود “الصقور” من قبل مسلحين مجهولين ملثمين، وفق ما نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.



وبحسب الصفحة، “تمكن فرع الأمن الجنائي باللاذقية من كشف ملابسات حادثة السطو المسلح لكازية الصقور ليلا والكائنة على اتوستراد اللاذقية جبلة بعد ضرب مالكها وسلب مبلغ ٣٩٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ليرة سورية.”



وأضافت “أن ذلك تم من قبل ملثمين مسلحين، كما سلبوا غلة مستخدمين دراجة نارية مهربة وبارودة صيد وبارودة روسية مسروقة بعد إطلاق ثلاث عيارات نارية بالهواء لإرهاب عمال الكازية.”



وأوضحت الصفحة، أنه “بتكثيف الجهود والمتابعة والبحث المستمر تمكنت دوريات الفرع من معرفة الفاعلين وإلقاء القبض على اثنين وهما ( باسل. ع) مواليد ١٩٧٧ و( سمير. م) مواليد ١٩٧٧ وتواري الثالث عن الأنظار.”



ولفت الصفحة، إلى أنه تمت مصادرة الأسلحة والذخيرة والدراجة النارية المهربة واسترداد قسم كبير من المبلغ المسلوب، وضبط بحوزتهم أيضا حبوب مخدرة.



و وما زالت الأبحاث والتحقيقات جارية ومستمرة عن باقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولاً .







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