تفاصيل عملية الامتحان التحريري للمتقدمين لمسابقة وزارة التربية

اتخذت وزارة التربية كل الاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية الامتحان التحريري للمتقدمين لمسابقة الفئة الأولى من خريجي الإجازات الجامعية المعلن عنها بموجب القرار الوزاري رقم 749-943 تاريخ 7-3-2017 وذلك يوم السبت في الثلاثين من الشهر الجاري الساعة الحادية عشر صباحاً.

وأوضح مدير التعليم الثانوي في الوزارة ابراهيم الصوالح أن التقدم للامتحان يجري في المحافظة ذاتها التي تقدم المتسابق لمصلحتها.

أما بالنسبة للمتقدمين لمصلحة مديرية التربية في محافظة دير الزور فالتقدم للاختبار يكون في أحد المراكز الآتية “المركز الامتحاني في مديرية التربية بدير الزور ومركز في مديرية التربية بالحسكة ومركز في محافظة دمشق للمتقدمين لمصلحتها في مديريات التربية في باقي المحافظات”.

وبشأن المتقدمين في مديرية التربية بمحافظة الحسكة فان التقدم للاختبار يكون في المراكز الآتية “مركز امتحاني في مديرية التربية بالحسكة وفي مركز مديرية التربية بمحافظة دمشق للمتقدمين لمصلحتها في مديريات التربية بباقي المحافظات”.

وبالنسبة للمتقدمين لمصلحة مديريتي التربية في محافظتي الرقة وإدلب فالمركز الامتحاني يوجد “في المقر المؤقت في محافظة حماة”.

وبين الصوالح أن لجاناً متخصصة وضعت الأسئلة اعتماداً على المعايير المطلوبة من الناحية العلمية والتربوية في ضوء المعارف العامة للمؤهل وللمادة الاختصاصية المطلوبة إضافة إلى أسئلة تتعلق باللغة العربية والقانون الأساسي للعاملين في الدولة والثقافة العامة لافتاً إلى أن أوراق الإجابة تتضمن إرشادات خاصة تتعلق بالاختبار المؤتمت والموحد في جميع المحافظات.

وأشار الصوالح إلى أن التصحيح سيكون إلكترونياً وفق برنامج معد لذلك داعياً المتسابقين للحضور إلى مركز الامتحان قبل ساعة من الموعد المحدد للاطلاع على التعليمات والتوجيهات الخاصة بكيفية التعامل مع ورقة الإجابة.

وقال إن وزارة التربية تحرص على ملء الشواغر الناجمة عن استقالة عدد من المدرسين وتقاعد عدد آخر لافتاً إلى أن الوزارة أرسلت تعميماً إلى مديرياتها لموافاتها بإحصائية عددية عن عدد الشواغر لكل اختصاص تربوي على حدة حيث بلغ المجموع النهائي للاختصاصات المطلوبة 8618 اختصاصاً جامعياً نصفها مخصص لذوي الشهداء مع لحظ السماح لمن هم في الخدمة الإلزامية التقدم للمسابقة في حين بلغ المجموع النهائي للمتقدمين نحو خمسين ألفا للمحافظات كافة.

وبين الصوالح أنه تم توزيع المتقدمين على 371 مركزاً امتحانياً ووزعت درجات التقدم إلى المسابقة بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الناظمة حيث خصص للاختبار التحريري سبعون درجة وزعت على الشكل التالي 40 درجة لمادة الاختصاص و10 درجات لمادة اللغة العربية و10 درجات للقانون الأساسي للعاملين بالدولة و10 درجات ثقافة عامة ويعد ناجحاً من يحصل على 50 درجة من 70 درجة في الاختبار التحريري كما يخضع المتقدم لمقابلة شفهية للاطمئنان على سلامة حواسه وشخصيته وصحته النفسية والعقلية والجسدية.

وخصص للمقابلة الشفهية 15 درجة وللتسجيل في مكتب العمل 15 درجة حسب القدم.

يشار إلى أن عدد المقبولين للاشتراك في المسابقة بلغ 49644 إضافة إلى 1123 من ذوي الشهداء.

المصدر: سانا