تفاصيل الهجوم على فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحمص

الجمل: هجومان انتحاريان ارهابيان على فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحمص وارتقاء عدد من الشهداء على رأسهم العميد حسن دعبول رئيس فرع الامن العسكري والعميد ابراهيم درويش رئيس فرع أمن الدولة ..يتبع

جبهة النصرة تتبنى الهجوم الذي استهدف المركزين الأمنيين في مدينة حمص وتقول إن 5 من إرهابييها نفذوا العملية..يتبع

محافظ حمص: أكثر من 30 شهيداً بينهم أحد القادة الأمنيين و 24 جريحاً من القوات الأمنية في التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المقرات الأمنية في حمص..يتبع

بالتزامن مع التفجيرات....ارهابيو النصرة يستهدفون خط الغاز المغذي لمعمل غاز الجنوب بريف حمص..يتبع

سقوط قذائف مصدرها المجموعات الارهابية المسلحة على معمل غاز الجنوب في منطقة الفرقلس بريف حمص مما ادى لتوقف المعمل بشكل كامل ، وخروج 6 مليون متر مكعب من الغاز الوارد الى محطات توليد الكهرباء من الخدمة مما سيؤدي الى ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير..يتبع

أكد نجل العميد ابراهيم درويش رئيس فرع امن الدولة ان العميد مصاب ولم يستشهد، وهو حالياً في غرفة العمليات.. يتبع

32 شهيداً و 24 جريحاً جراء الهجومين في آخر إحصائية لهذا اليوم ..يتبع

جعفر المهنا: ماذا حدث في تفجيرات حمص ؟



التفجيرات المتعددة المزدوجة أو أكثر غالباً ما تحقق مبتغاها و تحديداً عندما يكون المنفذون انغماسيون ..

لم تكن تفجيرات متسلسلة فحسب بل استخدم المهاجمون فيها أسلحة كاتمة للصوت، وقاموا باغتيال الحراس عند ساعات الفجر الأولى، ومن ثم تسلل بعض المهاجمين إلى داخل أحد المقار لتبدأ اشتباكات معه حيث ساهم في التصدي لها لها كبار الضباط الأمنيين ..

إصابة رؤساء الأفرع الأمنية لم تكن بسب توغل الإرهابيين مسافة كبير ةبل كانت نتيجة اندفاع القادة الأمنيين و تصديهم للهجوم إلى جانب عناصرهم ..

عدد الشهداء المرتفع بسبب وقوع تفجيرين عند الإقتحام و تفجير ثالث عند إسعاف الجرحى

ماحدث في فرع الأمن العسكري داخل حي الإنشاءات مشابه بنسب كبيرة لما حدث بفرع أمن الدولة داخل حي المحطة

لجهة ساعة التنفيذ 6:30 صباحاً و عدد المهاجمين و توقيت التفجيرات و طريقة التسلل

مخطط استخباراتي كبير أُفشل بخسائر لم تكن قليلة ولكنها لجمَت الإرهابيين و منعتهم من السيطرة و التمترس داخل الفرع..يتبع