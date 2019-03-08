تفاح السويداء إلى أسواق مصر

أكد رئيس غرفة زراعة السويداء حاتم أبو راس منح غرفة زراعة السويداء نحو 400 شهادة منشأ للمصدرين لتصدير نحو 9 آلاف طن تفاح.



وأشار “أبو راس” إلى أن الكميات المصدرة أغلبها لمصر بالإضافة لوجود كميات محدودة إلى الأردن، لافتاً إلى وجود صعوبات واجهت المصدرين فيما يتعلق بارتفاع تكاليف النقل وتدني الأسعار ضمن سوق مصر.



ولفت “أبو راس” إلى استمرار الغرفة بمنح شهادات منشأ لتصدير كميات إضافية من التفاح للأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة مشيرا الى تواصل تسويق التفاح في أسواق السويداء والمحافظات الأخرى مع وجود كميات منه ما زالت مخزنة ضمن وحدات التبريد.



كما يعد التفاح المحصول الرئيسي في محافظة السويداء علما أن إنتاجه خلال الموسم الماضي بلغ نحو 79 ألف طن