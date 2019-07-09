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تغييرات كبيرة على المنهاج للعام الدراسي 2019-2020

المواد التي تم تغييرها لجميع الصفوف للعام الدراسي 2019-2020


1- الصف الأول الأساسي:



اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة – دليل المعلم )

 2- الصف الثاني الأساسي:

اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة )


3- الصف السادس الأساسي:

العلوم – اللغة العربية


4- الصف السابع الأساسي:


اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة – دليل المعلم)


5- الصف الثامن الأساسي:


اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة) – اللغة الفرنسية (دليل المعلم) – التربية الوطنية


6- الصف التاسع:


الفيزياء والكيمياء (كتاب الطالب – دليل المعلم) – الجغرافية – التاريخ – العلوم – اللغة الفرنسية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة) – اللغة العربية – الديانة – تكنولوجيا المعلومات.


7- الصف العاشر:

اللغة الفرنسية (ملحق الأدبي)


8- الصف الحادي عشر:

اللغة الفرنسية (دليل المعلم)


9- البكالوريا العلمي والأدبي :


الجغرافية – التاريخ – الفلسفة (الجزء 1 + الجزء2) – العلوم – الفيزياء (كتاب الطالب – دليل المعلم) – الكيمياء (كتاب الطالب – دليل المعلم) – اللغة الفرنسية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة) – اللغة الروسيةللبكالوريا العلمي – اللغة الروسية للبكالوريا الأدبي.