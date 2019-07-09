تغييرات كبيرة على المنهاج.. اليكم المواد التي تم تغييرها لجميع الصفوف للعام الدراسي 2019-2020
المواد التي تم تغييرها لجميع الصفوف للعام الدراسي 2019-2020
1- الصف الأول الأساسي:
اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة – دليل المعلم )
2- الصف الثاني الأساسي:
اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة )
3- الصف السادس الأساسي:
العلوم – اللغة العربية
4- الصف السابع الأساسي:
اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة – دليل المعلم)
5- الصف الثامن الأساسي:
اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة) – اللغة الفرنسية (دليل المعلم) – التربية الوطنية
6- الصف التاسع:
الفيزياء والكيمياء (كتاب الطالب – دليل المعلم) – الجغرافية – التاريخ – العلوم – اللغة الفرنسية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة) – اللغة العربية – الديانة – تكنولوجيا المعلومات.
7- الصف العاشر:
اللغة الفرنسية (ملحق الأدبي)
8- الصف الحادي عشر:
اللغة الفرنسية (دليل المعلم)
9- البكالوريا العلمي والأدبي :
الجغرافية – التاريخ – الفلسفة (الجزء 1 + الجزء2) – العلوم – الفيزياء (كتاب الطالب – دليل المعلم) – الكيمياء (كتاب الطالب – دليل المعلم) – اللغة الفرنسية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة) – اللغة الروسيةللبكالوريا العلمي – اللغة الروسية للبكالوريا الأدبي.