تغييرات كبيرة على المنهاج.. اليكم المواد التي تم تغييرها لجميع الصفوف للعام الدراسي 2019-2020

المواد التي تم تغييرها لجميع الصفوف للعام الدراسي 2019-2020



1- الصف الأول الأساسي:





اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة – دليل المعلم )



2- الصف الثاني الأساسي:



اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة )



3- الصف السادس الأساسي:



العلوم – اللغة العربية



4- الصف السابع الأساسي:



اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة – دليل المعلم)



5- الصف الثامن الأساسي:



اللغة الانكليزية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة) – اللغة الفرنسية (دليل المعلم) – التربية الوطنية



6- الصف التاسع:



الفيزياء والكيمياء (كتاب الطالب – دليل المعلم) – الجغرافية – التاريخ – العلوم – اللغة الفرنسية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة) – اللغة العربية – الديانة – تكنولوجيا المعلومات.



7- الصف العاشر:



اللغة الفرنسية (ملحق الأدبي)



8- الصف الحادي عشر:



اللغة الفرنسية (دليل المعلم)



9- البكالوريا العلمي والأدبي :



الجغرافية – التاريخ – الفلسفة (الجزء 1 + الجزء2) – العلوم – الفيزياء (كتاب الطالب – دليل المعلم) – الكيمياء (كتاب الطالب – دليل المعلم) – اللغة الفرنسية (كتاب الطالب – كتاب الأنشطة) – اللغة الروسيةللبكالوريا العلمي – اللغة الروسية للبكالوريا الأدبي.