تغييرات بالجملة تطال مالية اللاذقية

كشف مصدر خاص في مالية اللاذقية عن اجراء تغييرات بالجملة على جميع المفاصل في الشأن المالي دون الاقتراب من مدير المالية.

وافاد المصدر ان وزير المالية و خلال زيارته اثناء فترة العيد قد اصدر عدة قرارات طالت رؤساء اقسام في مناصب هامة بمالية اللاذقية.

وارجع المصدر تلك التغييرات الى حملة مكافحة الفساد التي اطلقتها الحكومة مؤخرا.

وفي سياق متصل علم من مصدر في وزارة المالية عن عقد اجتماع للمدراء العاملين في وزارة المالية يوم السبت القادم ضمن خطة الوزارة لمكافحة الفساد.

الجدير بالذكر ان وزير المالية وفي لقاء متلفز معه مؤخرا كان قد نفى وجود فساد في مؤسسات الدولة!.



داماس بوست