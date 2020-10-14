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تغيير آلية توزيع المحروقات في المحافظات

تغيير آلية توزيع المحروقات في المحافظات

صرح مصدر مسؤول في وزارة النفط  بأنه تم تغيير آلية العمل وتوزيع المحروقات على المحافظات، بحيث يتم إعطاء كمية وكتلة معينة من المحروقات يومياً للجنة المحروقات في كل محافظة، وهي تقوم بدورها بتوزيع هذه الكمية على القطاعات الموجودة فيها من صناعة وزراعة وتدفئة وغيرها حسب حاجة كل قطاع، وحسب الأولويات.

ولفت إلى أنه سابقاً كان يتم تحديد الكميات المخصصة لكل قطاع في كل محافظة من قبل إدارة المحروقات.

وأشار إلى أن إدارة المحروقات أعطت مرونة في التوزيع حالياً والصلاحية الكاملة بالتوزيع للجنة المحروقات في كل محافظة باعتبارها هي الأدرى باحتياجات كل قطاع.ولفت إلى أن لجنة المحروقات في كل محافظة يرأسها المحافظ وتضم كلاً من مدير المحروقات في المحافظة وقائد الشرطة وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين ومدير الصناعة ومدير الزراعة.

 

 


«الوطن»