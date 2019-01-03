تغيرات جديدة على وزارة الداخلية..

لم يكد يمضي شهر على تسلم الوزير “محمد رحمون” مهام منصبه وزيرا للداخلية، حتى عمد إلى إصدار قرار قضى بحركة تنقلات واسعة، يمكن إدراجها قضت بتغيير مناصب وأماكن خدمة نحو 70 ضابطا، 60% منها تقريبا يحلمون رتبة عميد.



وقد أصدر اللواء “رحمون” أوامر بنقل 69 ضابطا، وتقسيمهم كالتالي: 3 لواء، 39 عميد، 16 عقيد، 10 مقدم، رائد واحد.

وهذ كشف بأسماء الضباط ورتبهم ومراكزهم القديمة والجديدة:



*اللواء



اللواء خالد عبد الرؤوف هلال من قائد شرطة محافظة حمص ليصبح قائد شرطة محافظة حماه



اللواء عبد الحكيم محمد ناجي الوردة من قيادة شرطة محافظة دير الزور ليصبح قائد شرطة محافظة حمص



اللواء فاروق محمد عمران ليكون مدير إدارة عمليات بعد أن كان في قيادة شرطة السويداء.

*العميد



العميد أيسر جزار بوغا من شعبة الأمن السياسي إلى مدير إدارة المرور



العميد أمين حسن دركوش من قيادة شرطة ريف دمشق ليصبح مدير إدارة الشؤون الإدارية



العميد معن إبراهيم أسعد من قيادة شرطة محافظة حمص ليصبح قائد شرطة محافظة السويداء



العميد عزت قاسم السيد من قيادة شرطة محافظة حلب إلى مدير الإدارة الذاتية



العميد فراس محمد عباس من قيادة شرطة محافظة إدلب وأريحا إلى معاون قائد شرطة محافظة إدلب



العميد عبد الباقي رمضان العفارة من قيادة شرطة محافظة حمص منطقة تلكلخ إلى معاون قائد شرطة محافظة حمص



العميد أحمد نور جمعة السمير من إدارة الهجرة والجوازات إلى معاون قائد شرطة محافظة ريف دمشق



العميد غسان شحاذي منذر من إدارة التفتيش إلى مدير معهد إدارة التأهيل والتدريب معهد تدريب الضباط



العميد أحمد عليان الشلاش من قيادة شرطة محافظة طرطوس فرع التدريب و العمليات إلى معاون قائد قيادة شرطة محافظة اللاذقية

العميد أحمد إبراهيم شامية من قيادة شرطة محافظة حمص فرع المرور إلى معاون قائد شرطة محافظة القنيطرة



العميد عبد المنعم سليمان النبهان من رئيس فرع سجن حلب إلى معاون قائد شرطة الرقة



العميد خالد سليم حديد من رئيس فرع الهجرة والجوازات دمشق إلى معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات



العميد عبد الإله عبد جادو من فرع مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى رئيس فرع التوجيه المعنوي في محافظة ريف دمشق



العميد نزار محمد حسن من قيادة شرطة محافظة دير الزور إلى قائد شرطة محافظة دير الزور



العميد أحمد محمد دوبا من قيادة شرطة محافظة القنيطرة إلى معاون قائد شرطة محافظة حمص



العميد أحمد رفعت ديب من نائب قائد قوات إلى قائد قوات قيادة قوات حفظ الأمن والنظام



العميد راغب عباس البطاح من قيادة شرطة محافظة إدلب إلى معاون قائد شرطة محافظة درعا



العميد عبد السلام محمد حسن من قيادة شرطة محافظة السويداء إلى ضابط بإدارة التفتيش



العميد محمد ياسر محمد السيحة من رئيس فرع الأمن الجنائي في حلب إلى رئيس قسم شرطة الإطارات في حلب



العميد معتز أحمد علي من رئيس فرع الشؤون الإدارية دمشق إلى مدير منطقة تلدو في حمص



العميد يوسف أحمد أحمد من فرع التدريب و العمليات في الحسكة إلى رئيس فرع السجن في حلب



العميد نزار محمود أحمد من فرع التدريب و العمليات في حماه إلى رئيس القسم الخارجي في حماة



العميد عبد المنعم محمود سكاف من رئيس فرع طرطوس إلى رئيس فرع مرور حمص



العميد ضياء حسن الريم من رئيس شرطة الشيخ ظاهر في اللاذقية إلى رئيس فرع سجن طرطوس



العميد نايف عبد الرحمن الموسى من قسم شرطة السويداء إلى رئيس فرع التوجيه المعنوي في دمشق



العميد بسام سليم سعود من رئيس فرع هجرة فلسطين إلى رئيس فرع الهجرة والجوازات في دمشق



العميد غسان حسين زينو من قسم شرطة الانضباط في حمص إلى قسم البياضة في حمصالعميد محمد خالد حسن

دندل من رئيس قسم شرطة البياضة في حمص إلى مدير منطقة تلكلخ في حمص



العميد سامر محمود خطاب من القسم الخارجي في قيادة شرطة حماه إلى رئيس قسم شرطة الحميدية في دمشق



العميد محمد موسى الزعبي من إدارة تأهيل والتدريب معهد تدريب الضباط إلى مدير إدارة القضايا والملاحقات القضائية

والمسلكيةالعميد زهير حسن الشلبي من قيادة شرطة دير الزور فرع التدريب و العمليات إلى معاون قائد شرطة دير الزور



العميد رضوان زيدان المحمد من رئيس قسم الجميلية في محافظة حلب إلى معاون قائد شرطة حلب



العميد محمد أحمد بلال من قيادة شرطة منطقة طرطوس إلى قائد شرطة طرطوس



العميد وليد محمد الحلبي من رئيس قسم الحميدية في دمشق إلى معاون قائد شرطة دمشق



العميد ديب مرعي ديب من مدير منطقة القرداحة في اللاذقية إلى معاون قائد شرطة دمشق



العميد متري جميل نادر من قيادة شرطة درعا إلى معاون قائد شرطة السويداء



العميد مروان حسن الحميدي من مدير منطقة تلدو في حمص إلى رئيس فرع سجن في السويداء



العميد الطبيب كارم رفيق ابراهيم من شعبة جراحة الفم والفكين في مشفى الشرطة إلى رئيس العيادات الخارجية في مشفى الشرطة



العميد الطبيب باسل محمد عدنان السيد عيسى من شعبة جراحة الفم والفكين في مشفى الشرطة إلى طبيب شعبة أمراض النسج.



*العقيد



العقيد حسن جميل موسى من فرع الأمن الجنائي في حلب إلى رئيس قسم الجميلية في حلب



العقيد سيف الدين صالح من قسم شرطة القصر العدلي السويداء إلى مدير منطقة القرداحة اللاذقية



العقيد مالك وليد بللو من قسم حماية و حراسة الشؤون الحكومية إلى رئيس فرع الشؤون الإدارية في كلية الشرطة



العقيد باسم زيتون من رئيس فرع الشؤون الإدارية في درعا إلى مدير منطقة نوى في درعا



العقيد عدنان إسماعيل يوسف من قسم شرطة مراكز الانطلاق في طرطوس إلى مدير منطقة طرطوس



العقيد رئيس فرع السجن في السويداء إلى رئيس فرع التدريب و العمليات في الحسكة



العقيد رئيس فرع سجن دير الزور إلى رئيس فرع الأمن الجنائي في حلبالعقيد حسن يوسف الشيخ أحمد من فرع الشؤون الإدارية بكلية الشرطة إلى رئيس قسم المنشية في درعا



العقيد محمد علي صقور من رئيس قسم الأشرفية في حلب إلى رئيس فرع السجن في دير الزور



العقيد أحمد عبد القادر برهو من مدير منطقة الحفة في اللاذقية إلى رئيس قسم شرطة الشيخ ضاهر في اللاذقية



العقيد محي الدين علي علي من وحدة حفظ النظام إدلب إلى رئيس فرع الشؤون الإدارية في حمص



العقيد أحمد ياسين جدوع من وحدة حفظ نظام درعا إلى رئيس قسم حراسة المصرف المركزي





العقيد محمد مجد عثمان من فرع التوجيه المعنوي في حلب إلى رئيس فرع قسم الأشرفية في حلب



العقيد خالد محمد زعرور من ناحية الكريم في طرطوس إلى رئيس قسم شرطة طرطوس الجنوبي



العقيد صالح نديم أحمد من فرع الشؤون الإدارية في السويداء إلى رئيس قسم شرطة السويداء



العقيد محمد سلمان كسر من فرع السجن في السويداء إلى فرع التوجيه المعنوي في درعا.



*المقدم



المقدم فراس سليمان قدار من فرع السجن في اللاذقية إلى رئيس قسم الذاتية والتنظيم في اللاذقية



المقدم مشهور عبدو المحمد من وحدة حفظ النظام في إدلب إلى قائد كتيبة الأولى حفظ النظام إدلب



المقدم نضال ممدوح قوجه علي من نوى في درعا إلى فرع الشؤون الإدارية في درعا



المقدم طارق منير صقر من قسم حراسة المصرف المركزي إلى رئيس قسم الحراسة في سجن السويداء



المقدم ياسر شوكت مظلوم من ناحية الغارية في السويداء إلى قسم شرطة القصر العدلي في السويداء



المقدم محمد منذر صلاح عثمان من مركز جديدة عرطوز في ريف دمشق إلى فرع الشؤون الإدارية في قوات حفظ النظام



المقدم فادي أديب الياس من فرع الشؤون الإدارية في قوات حفظ النظام إلى قائد كتيبة أولى في درعا



المقدم هيثم عبد الله محمود من فرع السجن في طرطوس إلى قسم شرطة مراكز الانطلاق في طرطوس



المقدم زياد إبراهيم سكماني من فرع النجدة في حمص إلى مدير ناحية الكريمة في طرطوس



المقدم أحمد مهدي من فرع السجن في السويداء إلى كتيبة حفظ النظام إدلب.



*الرائد



الرائد نضال سلامة من فرع السجن السويداء إلى مدير مركز سجن القنيطرة.





