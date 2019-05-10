تغير الطقس أبعد خطر الجراد عن سوريا

أزال تغير الطقس خلال ال ٢٤ ساعة الماضية خطر الجراد الذي كان يتهدد الأراضي السورية،وأكد مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس فهر المشرف أن خطر أسرب الجراد الصحراوي الذي كان يهدد سورية والأردن بشكل خاص زال إلى غير رجعة نتيجة التغيرات المناخية التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ 24 الماضية والتي حرفت وجهة تلك الأسراب باتجاه السعودية والعراق، لا سيما تحول حركة الرياح من جنوبية إلى غربية شمالية حاملة معها أسراب الجراد الصحراوي، كاشفاً عن تسجيل اتصالات مع وزارة الزراعة الأردنية التي أكدت بدورها تمكنها من مكافحة قسم كبير منها والقضاء عليها.



وقال المشرف أن حالة الاستنفار داخل مديرية وقاية النبات ومديريات الزراعة ما تزال في أعلى درجاتها لمواجهة أي طارئ أو عارض لجهة اقتراب أسراب الجراد الصحراوي العابر للحدود من أراضينا.