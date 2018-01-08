تعيينات إدارية في وزارة الإعلام

أجرى وزير الإعلام عماد سارة، تعديلات طالت عدداً من المدراء في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.





وبحسب القرارات الصادرة اليوم، الأحد 7 كانون الثاني، أعفى الوزير مديرة إذاعة “صوت الشباب”، سلوى الصاري، من منصبها الذي كلفت به منذ 2011، وعين بدلاً عنها عائشة الخراط.





كما عين أحمد يوسف مديراً لأخبار “إذاعة دمشق”، بدلاً من هشام عمران الذي عينه معاوناً لمدير إدارة الإذاعة، نايف عبيدات.





وتضمنت القرارات تعيين عاصم حسن مدير تشغيل “إذاعة دمشق” بدلاً من وليد عفوف، إضافة إلى تعيين مضر مسعود مديراً “لقناة سوريانا” بدلاً من وضاح الخاطر، الذي كلف بمهام رئاسة وحدة الرصد في الهيئة.



