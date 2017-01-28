تعيين أول إمرأة لقيادة القوات الجوية النرويجية

عين الجيش النرويجي وللمرة الأولى امرأة لقيادة قواته الجوية وذلك في خطوة جديدة لتكريس المساواة بين الجنسين.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تعيين تونيي سكينارلاند البالغة من العمر 49 عاما والتي رقيت إلى رتبة قائدة فرقة جوية يأتي في وقت تشهد فيه القوات الجوية النرويجية تحديثا مع قرب استبدال أسطول مقاتلات “اف 16” بمقاتلات “اف 35”.



وتشغل سكينارلاند هذا المنصب بالوكالة منذ تشرين الأول مع وفاة سلفها.



ويستقبل الجيش النرويجي في صفوفه عددا كبيرا من النساء اللواتي يقود بعضهن مقاتلات ومروحيات وحتى غواصات منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ومنذ العام الماضي باتت الخدمة العسكرية إلزامية للجنسين في النرويج.

وكالات