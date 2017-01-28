محافظ حلب: تركيب 140 خزاناً إضافياً للمياه في الأحياء المحررة
لافروف: إرجاء محادثات جنيف حول الأزمة في سورية إلى نهاية الشهر المقبل
«الحرب الأهليّة الجهادية» الثانية في إدلب... كلمة السر تركيّة
هذا ما حدث في سجن إدلب المركزي
عن دير الزور والأمم المتحدة وحقوق الانسان والقبعات الملونة
إسرائيل تصادق على «توطين» أطفال سوريين فيها
الإعلان عن تأسيس مجلس الشباب العربي المقاوم في دمشق تحت مظلة جامعة الأمة العربية
الإمارات تُجبِرُ مرتزِقها من الجنوبيين على خوض معركتها وتهدّد مَن يرفُضُ بالتصفية
مقتل عدد من اليمنيين وإصابة آخرين في غارات للطيران السعودي على تعز
عصابة تقودها فتاة تخدر الصاغة لسرقتهم
لافروف يجمع المعارضات تمهيداً لجنيف المقبل
معارك طاحنة بين داعش وكل من «غضب» و«درع» الفرات
العسكريون الروس يطهرون 70 هكتاراً من الألغام في حلب
طائرات سورية نفذّت عملية إنزال معقدة في دير الزور
جهود واشنطن لتغيير الحكومات في الارجنتين والبرازيل

تعيين أول إمرأة لقيادة القوات الجوية النرويجية

عين الجيش النرويجي وللمرة الأولى امرأة لقيادة قواته الجوية وذلك في خطوة جديدة لتكريس المساواة بين الجنسين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تعيين تونيي سكينارلاند البالغة من العمر 49 عاما والتي رقيت إلى رتبة قائدة فرقة جوية يأتي في وقت تشهد فيه القوات الجوية النرويجية تحديثا مع قرب استبدال أسطول مقاتلات “اف 16” بمقاتلات “اف 35”.

وتشغل سكينارلاند هذا المنصب بالوكالة منذ تشرين الأول مع وفاة سلفها.

ويستقبل الجيش النرويجي في صفوفه عددا كبيرا من النساء اللواتي يقود بعضهن مقاتلات ومروحيات وحتى غواصات منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ومنذ العام الماضي باتت الخدمة العسكرية إلزامية للجنسين في النرويج.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.