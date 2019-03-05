تعويض طبيعة عمل للعاملين بالمباقر حتى 200%

أوضح مدير عام المؤسسة العامة للمباقر المهندس عباس الجلاد أن المؤسسة أعدت بالتعاون مع الجهات الوصائية الصكوك القانونية لرفع نسبة تعويض طبيعة العمل للعاملين بالمؤسسة وخاصة العمال في المحطات ممن هم على تماس مباشر بالحيوانات إلى نسبة تتراوح بين 100- 200%، واتخذت كافة الإجراءات المطلوبة لذلك وتم رفعها لاعتمادها حالياً.



وأوضح الجلاد في بيان أن المؤسسة قامت أيضاً بكافة الاجراءات لزيادة الاعتمادات المرصودة لبند الطبابة، وتم رفعه لوزارة المالية ليصار إلى التعاقد مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، أما ما يخص اللباس فقد تم رفع كتلة اللباس في موازنة 2019 إلى 5 ملايين بينما كانت في العام الماضي 4 ملايين، لافتاً إلى أن هذه المواضيع متعلقة بشكل أساسي بالتعليمات لدى وزارة المالية التي تحدد الاعتمادات أثناء إعداد الموازنة التقديرية.



يشار إلى أن طبيعة العمل للأطباء البيطريين والعاملين في المباقر والمداجن وتربية الخيول والمسالخ والمذابح والعاملين في محطات التلقيح الاصطناعي ممن هم على تماس مباشر بالحيوانات لا تتجاوز 3% من الأجر وفق القرار رقم 20/م.و تاريخ 25/5/2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.



الوطن