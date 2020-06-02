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تعميم بخصوص المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات (برفقة مسافر)

تعميم بخصوص المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات (برفقة مسافر)

لاحقاً للإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي إثر قيامه بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية، وحرصاً منه على سلامة الإخوة المواطنين وأموالهم وتجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال؛ أصدر المصرف تعميما يُهيب فيه الأخوة المواطنين بعدم نقل الأموال بالليرة السورية بين محافظات القطر (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد عن خمس ملايين ليرة سورية والعمل على تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في الجمهورية العربية السورية.