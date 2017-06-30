تعليمات جديدة لمشروع الإصلاح الإداري

بأمر من الرئيس بشار الاسد :

ـ بضبط كل من يحمل سلاح في مناطق سكنية من كان يكون

ـ من يقوم بأعمال تشبيحية ضد أي مواطن بالمحاسبة الفورية و إنشاء رقم خاص لهذه الحالات

ـ الأغاني الدينية المنسوبة لأي طرف كان بصوت مزعج وعالي

ـ أي شعارات دينية ممنوعة أو علم تابع لأي جهة ، علم الجمهورية العربية السورية فقط يحمل و يرفع ..

القيادة القطرية أعلنت جهوزيتها لاستقبال أي شكوى حول إساءة المسؤولين للمواطن الإتصال على الرقم : ( 3313915) ويوجد أرقام آخرى تأخذونها من الإستعلامات. وقريبا جدا خط مفتوح مع القصر الجمهوري .

يرجى من كل مواطن مهتم بمحاربة الفساد المساعده استخدام كاميرا الموبايل لرصد المخالفات



القرارات التي صدرت من إجتماع الضباط اليوم في فرع المرور بناءآ على توجيهات السيد الرئيس ووزير الداخلية :

1_ تستنفر كافة الوحدات الشرطية في كافةالمحافظات من تاريخه حتى اشعار آخر

2_ يتم تسيير دوريات من جميع الوحدات وعلى مدار الساعة لمنع وقمع المظاهر المخلة بالامن وتكون مهمة هذه الدوريات على الشكل التالي

3_منع الفيميه بشكل كامل سواء للسيارات المدنية او العسكرية

يستثنى من السيارات العسكرية سيارات رؤساء الافرع الامنية الشخصية فقط

4_ قمع اي مظاهر مسلحة او اي ظهور للسلاح في شوارع المدينة باستثناء سلاح الشرطة والامن أثناء الدوام الرسمي

5_ تنحصر صلاحية اعطاء رخص الفيميه بالسيد وزير الداخلية حصرا

6_تمتنع الكازيات الشرطية عن تعبئة الوقود لسيارات الضباط وسيارات الخدمة في حال كانت مفيمة ويتم اعلام القيادة عنها

7_يتم سحب جميع البطاقات الامنية وبطاقات حمل السلاح باستثناء الصادرة عن مكتب الامن الوطني حصرا

8_ يتم اعلام وزير الداخلية بشكل يومي بالنتائج.

المشروع الوطني للاصلاح الاداري