تعليمات جديدة لمشروع الإصلاح الإداري
بأمر من الرئيس بشار الاسد :
ـ بضبط كل من يحمل سلاح في مناطق سكنية من كان يكون
ـ من يقوم بأعمال تشبيحية ضد أي مواطن بالمحاسبة الفورية و إنشاء رقم خاص لهذه الحالات
ـ الأغاني الدينية المنسوبة لأي طرف كان بصوت مزعج وعالي
ـ أي شعارات دينية ممنوعة أو علم تابع لأي جهة ، علم الجمهورية العربية السورية فقط يحمل و يرفع ..
القيادة القطرية أعلنت جهوزيتها لاستقبال أي شكوى حول إساءة المسؤولين للمواطن الإتصال على الرقم : ( 3313915) ويوجد أرقام آخرى تأخذونها من الإستعلامات. وقريبا جدا خط مفتوح مع القصر الجمهوري .
يرجى من كل مواطن مهتم بمحاربة الفساد المساعده استخدام كاميرا الموبايل لرصد المخالفات
القرارات التي صدرت من إجتماع الضباط اليوم في فرع المرور بناءآ على توجيهات السيد الرئيس ووزير الداخلية :
1_ تستنفر كافة الوحدات الشرطية في كافةالمحافظات من تاريخه حتى اشعار آخر
2_ يتم تسيير دوريات من جميع الوحدات وعلى مدار الساعة لمنع وقمع المظاهر المخلة بالامن وتكون مهمة هذه الدوريات على الشكل التالي
3_منع الفيميه بشكل كامل سواء للسيارات المدنية او العسكرية
يستثنى من السيارات العسكرية سيارات رؤساء الافرع الامنية الشخصية فقط
4_ قمع اي مظاهر مسلحة او اي ظهور للسلاح في شوارع المدينة باستثناء سلاح الشرطة والامن أثناء الدوام الرسمي
5_ تنحصر صلاحية اعطاء رخص الفيميه بالسيد وزير الداخلية حصرا
6_تمتنع الكازيات الشرطية عن تعبئة الوقود لسيارات الضباط وسيارات الخدمة في حال كانت مفيمة ويتم اعلام القيادة عنها
7_يتم سحب جميع البطاقات الامنية وبطاقات حمل السلاح باستثناء الصادرة عن مكتب الامن الوطني حصرا
8_ يتم اعلام وزير الداخلية بشكل يومي بالنتائج.
إرسال تعليق جديد