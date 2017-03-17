تعليقات الصحف العبرية على الغارة الإسرائيلية

بيان القيادة العامة للجيش: أقدمت /4/ طائرات للعدو الإسرائيلي عند الساعة 2,40 فجر اليوم على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي، وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار.



يأتي هذا الاعتداء السافر إمعانا من العدو الصهيوني في دعم عصابات داعش الإرهابية ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة ، والتشويش على انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية.



القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد عزمها على التصدي لأي محاولة للعدوان الصهيوني على أي جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وسيتم الرد عليها مباشرة بكافة الوسائط الممكنة.

وفي "إسرائيل" وصفت صحيفة هآرتس العبرية حادث استهداف "الطائرات الاسرائيلية" عدة أهداف في سوريا، بـ "التطور الخطير".

واوضحت ان صاروخ "حيتس" اعترض احد صواريخ "اس خمسة" السورية شمال القدس المحتلة والتي اطلقت نحو الطائرات الاسرائيلية حتى لا يسقط الصاروخ السوري فوق مناطق مأهولة.

اما موقع واللاه العبري، فقال ان اطلاق الصاروخ السوري نحو الطائرات الاسرائيلية تسبب بحالة من الذعر في منطقة غور الاردن بعد تشغيل صفارات الانذار اثناء اطلاق الصاروخ.

وعلى خط موازٍ، اعتبرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ان "اسرائيل" اضطرت للاعلان عن "الغارة في سوريا بعد اطلاق الصواريخ نحو الطائرات الاسرائيلية، والذي ادى الى تشغيل صفارات الانذار في منطقة واسعة من اسرائيل"..يتبع

معلّق الشؤون الأمنية في معاريف:

ـ الأهداف التي هوجمت كانت صواريخ أو أجزاء من صواريخ استراتيجية مخصصة لحزب الله



- ما حصل بين سلاح الجو الإسرائيلي والجيش السوري هو حادث دراماتيكي يلزم سلاح الجو التخطيط لمسار جدي...



- الطائرات الحربية الاسرائيلية تعرضت لاطلاق عدة صواريخ من منظومة الدفاع الجوي السورية



- الأهداف التي هاجمتها الطائرات كانت صواريخ او اجزاء من صواريخ استراتيجية لحزب الله



- للمرة الاولى تضطر اسرائيل لتشغيل منظومة حيتس لاعتراض صاروخ مضاد للطائرات



- الحادث هو الأخطر بين إسرائيل وسوريا في السنوات الست الماضية ولا مصلحة لإسرائيل في التصعيد



- الجيش السوري استخدم للمرة الأولى صواريخ أس أيه 5 الروسية الصنع المضادة للطائرات



- ليس لدى إسرائيل نيّة للتصعيد ضد الجيش السوري و ستعمل وفق الخطوط الحمراء..يتبع

المعلق العسكري والامني في موقع "يديعوت احرونوت"، رون بن يشاي، رأى أن الرئيس السوري بشار الاسد الذي يشعر بالثقة في أعقاب ما أسماه "الدعم الروسي" أطلق للمرة الاولى صواريخ SA-5، (التي تعرف ايضا باسم أس 200)، باتجاه طائرات سلاح الجو "الاسرائيلي"، التي كانت تعتزم ضرب اسلحة "استراتيجية" لحزب الله. وفق تعبيره.

وأضاف بن يشاي "يوجد في شمال سوريا مصنع SERC بالقرب من بلدة السفيرة، جنوب شرق حلب. هناك يتم إنتاج صواريخ "سكود دي" يصل مداها الى 700 كيلومتر"، مشيرًا الى أنه "قد يكون هذا هدف هجوم الجيش "الاسرائيلي، من أجل ضرب صواريخ بعيدة المدى"، معتبرًا أن "هناك ميلًا للايرانيين ولحزب الله للحصول على سلاح من إنتاج سوري..يتبع

المحلّل العسكري في "القناة 20" في تلفزيون العدو، نوعام أمير، علّق على الغارة "الإسرائيلية" في سوريا وتداعياتها في ظل اعتراض الدفاعات الجوية السورية للطائرات الحربية الصهيونية، قائلاً:"إنّ الحادثة التي حصلت فجر اليوم بين سلاح الجو "الإسرائيلي" وبين الجيش السوري هي حادثة دراماتيكية تلزم سلاح الجو برسم مسار جديد في كل ما يتعلق بأي حرب جديدة".

وأضاف أمير "نشاطات عملانية من النوع التي حصلت فجر اليوم كان من المفترض أن تنتهي صباحاً بتقارير أجنبية في وسائل إعلام عربية، ويتعاطى معها المتحدث باسم الجيش برد مقتضب يقول فيه "لا نعلِّق على تقارير أجنبية"، لكن النشاطات الاستثنائية أجبرت الجيش "الإسرائيلي" بإصدار بيان غير مسبوق، اعترف فيه أنه هاجم أهدافاً في سوريا، وأنه هوجم بواسطة منظومات الدفاع الجوي السورية، وأنه اضطر إلى إطلاق صاروخ "حيتس" لمنع اعتراض الطائرات".

وتابع المحلل أنّ "الأمر الاستثنائي في الحادثة هو أن طائرات سلاح الجو التقطتها الرادارات السورية أثناء تحليقها فوق أجواء الكيان. إطلاق الصاروخ المعترض باتجاهها، شغّل منظومة حماية السماء التابعة للجبهة الداخلية التي قامت بتفعيل الصافرات بشكل أوتوماتيكي. أيضًا صورة الصواريخ التي سقطت في الأردن وانتشرت على الإنترنت، أدت إلى أن يقوم الجيش بإصدار توضيحات".

وأضاف أمير أنّ "السوريين أدركوا أنه من أجل التعامل مع الهجمات "الإسرائيلية" يجب عليهم أن "يشمِّروا عن سواعدهم" أحياناً. هذه المدلولة، بأن نشاطات عملانية من هذا النوع بقيت حتى اليوم بشكل عام تحت الرادار تجبر سلاح الجو بالتفكير بمسار جديد، وإيجاد طريق إبداعي لإعادة النشاطات إلى ساحة التقارير الأجنبية، هذه حادثة معقدة وتشكل تحدياً" وفق قوله.

وأشار المحلل الى أنّ" الصواريخ المعترضة التي أطلقت على الطائرات هي صواريخ قديمة وتعتبر بدائية ولا يستخدمها تشكيل الدفاع المتطور الذي أحضره الروس معهم إلى الشرق الأوسط"، مضيفاً "ليس واضحاً كيف كانت ستنتهي الحادثة في حال تم تشغيل منظومات متطورة ومحسنة".

ولفت المتحدّث الى "أنّ سوريا أحدثت في هذه الحادثة تغييراً دراماتيكياً بقدرتها على كشف نشاطات سلاح الجو"، قائلاً:"كسر المعادلة بهذا الشكل يمكن أن يبعد بشكل واضح نشاطات سلاح الجو والجيش "الإسرائيلي" في المنطقة وتشويش قدرة "إسرائيل" في ضرب تسليح العدو خلف الحدود، إذا لم يعيد سلاح الجو أفضليته، فإنّ مدلولات هذا الأمر ستكون تغييرًا جوهريًّا في العلاقة بين الجيشين. "إسرائيل" سبق أن أعلنت في السابق أنه لا يمكنها السكوت على نقل سلاح إستراتيجي إلى حزب الله أو بشكل عام بين الحدود في الشرق الأوسط. لكن بعد هذه الليلة، لا شك أن التحدي العملاني ارتقى عدة درجات"..يتبع

القناة العاشرة العبرية :

السوريون أطلقوا الصواريخ دون الرجوع للروس أو للإيرانيين ، قرار التصدي كان مفاجئا للجميع ..يتبع