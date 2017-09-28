تعليق جميع الرحلات الدولية في مطار اربيل اعتبارا من يوم غد الجمعة

أعلن مطار اربيل في شمال العراق تعليق جميع الرحلات الدولية من المطار وإليه اعتبارا من مساء غد الجمعة بعد قرار في هذا الصدد من الحكومة العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب من السلطات في شمال العراق تسليم المطارات الموجودة فيه إلى الحكومة المركزية خلال مهلة ثلاثة أيام تحت طائلة إغلاق الأجواء اعتبارا من يوم غد الجمعة.