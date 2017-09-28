تعليق جميع الرحلات الدولية في مطار اربيل اعتبارا من يوم غد الجمعة
أعلن مطار اربيل في شمال العراق تعليق جميع الرحلات الدولية من المطار وإليه اعتبارا من مساء غد الجمعة بعد قرار في هذا الصدد من الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب من السلطات في شمال العراق تسليم المطارات الموجودة فيه إلى الحكومة المركزية خلال مهلة ثلاثة أيام تحت طائلة إغلاق الأجواء اعتبارا من يوم غد الجمعة.
وقالت مديرة المطار تالار فائق صالح لوكالة فرانس برس اليوم.. ان “جميع الرحلات الدولية من دون استثناء من مطار اربيل وإليه ستعلق اعتبارا من مساء الجمعة إثر قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة حيدر العبادي”.
وكان مجلس الوزراء العراقي أمهل سلطات إقليم “كردستان” أمس الأول ثلاثة أيام لإخضاع مطاري اربيل والسليمانية لرقابة وإشراف هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادي وإلا سيتم حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم بينما طلب غلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان ودول الجوار.
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