تعليق اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بسبب وجود 3 إصابات بين الأعضاء بكورونا

علّقت الأمم المتحدة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بعد وقت قصير من بدئها في جنيف، بسبب إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا، فيما لم تحدد الأمم المتحدة ما إذا كان المصابون من الوفد الحكومي أم المعارض.



وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن «اللجنة الدستورية السورية، التي افتتحت جلستها الأولى منذ تسعة أشهر في جنيف اليوم الإثنين (24 آب/ أغسطس 2020)، "معلقة حالياً بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا».



وأضاف البيان أنه «بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية. وسيصدر مكتب المبعوث الخاص إعلاناً آخر في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أنه «تم إبلاغ السلطات السويسرية، بذلك ولم يحدد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا "غير بيدرسون" أي ثلاثة من أصل 45 عضواً فيما تسمى بالهيئة المصغرة للجنة الدستورية أصيبوا بالفيروس».



واختارت الحكومة السورية ثلث المرشحين وانتقت المعارضة الثلث الثاني واختير الثلث الأخير من المجتمع المدني. وتجمع هذه المحادثات 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.



وكانت الجولة الثالثة من المحادثات حول الدستور السوري قد بدأت اليوم الإثنين في جنيف بإشراف الأمم المتحدة التي تأمل أن يتمكن الأطراف من إجراء "محادثات معمقة" خلال الأسبوع.