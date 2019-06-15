تعقيب حول قضية النائب نبيل صالح

عواطف العلي: "إن القوانين التي تلجم الأفواه وتحطم الأقلام تهدم نفسها بنفسها"- سبينوزا -التحامل والتحالف البرلماني السوري، ضد شخص النائب نبيل صالح ومطالبة البعض برفع الحصانة عنه بتهمة التطرف العلماني لرفعه شعار العلمانية " الدين لله والوطن للجميع".هل العلمانية تهمة أم أن الجرم في قوله "لا للإسلام السياسي" ؟!هذا المجلس الذي أقر باحتضان بزور التطرف الإرهابي ومنحهم الجنسية السورية هو ذات المجلس الذي لم يعترض على عودة المتطرفين الإرهابيين إلى حضن الوطن ، بل أنهم هم المعززين ومن حاربوهم هم المهملين ، فهل التطرف العلماني أخطر من التطرف الإرهابي ؟؟؟!!!.لعهد قريب كنا نعيش عصر السلام والتسامح ... ولم يكن للطائفية من وجود يُذكر على الرغم من اختلافاتنا االدينية والمذهبية والطائفية.فهذه الظاهرة الأصولية الدخيلة على مجتمعنا، لا يمكن أن تدم طويلاً. ولكن ينبغي أن نعلم أن الإسلام لم يمر في مرحلة الغربلة التنويرية، التي مرت بها المسيحية الأوروبية، لهذا فإن الصيغة الأصولية التكفيرية المتحجرة للتدين عبرت إلينا من خلال الدخلاء الذين زرعتهم الأيادي الخفية وهيمنت على العقول الفتية من خلال عملائها وستظل تعبر طالما تراثنا الإسلامي لم يخضع لمنهجية النقد التاريخي التي خضع لها التراث المسيحي، والتي قاومها رجال الدين المسيحيون طيلة ثلاثمائة سنة متواصلة من أيام سبينوزا إلى وقت انعقاد المجمع الكنسي اللاهوتي التحريري المدعو بالفتيكان الثاني عام 1962 - 1965.المذهبية الكاثوليكية - البروتستانتية التي تساحقت في أوربا بداية القرن السادس عشر، لاتختلف في شيء عن الحروب المذهبية السنية- الشيعية التي تكتسح الوطن العربي حاليًا ،والفارق الوحيد هو أن الأولى حصلت قبل حوالي أربعمائة عام بينما تحصل الثانية في عهدنا بداية القرن الحادي والعشرين وهي فقط مسافة التفاوت الزمني بين الإسلام والمسيحية الأوربية .التدين الذي سيطر على حياتنا بدءًا من مناهج التعليم في المدرسة الإبتدائية إلى الجامعات، ومن الجوامع إلى الفضائيات .. سعيآ لإغراقنا في ظلاميات القرون الوسطى وعقليات العصور الغابرة ،فهل ننتظر العاصفة لنتدارك السفينة ؟. شراسة المرحلة وخطورتها تتطلب العقل وليس النقل ،العقل الذي يؤسس لمجتمع أكثر حرية وأكثر وإنسانية. "الله لايمكن أن يعطينا عقولآ ويعطينا شرائع مخالفة لها "- إبن رشد -فالنصوص المقدسة غير الملزمة بتقديم الأجوبة القائمة على العقل والتجربة، تهزم بالعلم والمعرفة.

وإن إعادة الإعمار عماده الفتوحات الفكرية وليست الفتوحات الدينية ،وأهمها الأخلاق والروح الإنسانية الأساسية للتخطيط والتطويرالمجتمعي ، وهذا ما تسعى إليه العلمانية في بناء المجتمع السوري . ولكن مستحيل لحامل مشعل الحقيقة ألا يصاب ببعض الحروق.