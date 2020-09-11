تعزيزات عسكرية روسية إلى القامشلي

استقدمت القوات الروسية 50 شاحنة محملة بالأسلحة المصفحات ومواد لوجستية إبة مطارالقامشلي شمال شرق سوريا.



مصادر مقربة أفادت بأن التعزيزات استقدمت عبر طريق M4 الدولي، تضمنت 50 شاحنة محملة بالمصفحات والأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية إلى مطار القامشلي، وذلك بعد يومين من قيامها بجلب مواد لوجستية وأسلحة وذخائر جواً عبر الطائرات إلى مطار القامشلي لتعزيز قواعدها في محافظتي الحسكة والرقة.

هذه التعزيزات تأتي بعد زيارة الوفد الروسي لمدينة دمشق، الذي يتألف من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف، حيث اتفق الجانبان على عدة قضايا تتعلق بالدستور والاستثمارات الاقتصادية.



في المقابل، استقدمت تركيا ليلة أمس رتلاً عسكرياً إلى ريف إدلب الشمالي، عبر معبر كفرلوسين، حيث يتألف الرتل ما يقارب 15 آلية بينها ناقلات جند ومصفحات وشاحنات، اتجه نحو النقاط التركية في منطقة إدلب.



وفي السياق، نفذ الجيش التركي والميليشيات التابعة له قصفاً مدفعياً على مواقع ميليشيا "قسد" في قرية الخالدية بالريف الغربي لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي.