تعرّفوا الى أسباب آلام المعدة!

تعد آلام المعدة شائعة للغاية، وكثيرًا ما يتم الربط بين مشاكل المعدة والجهاز الهضمي بمتلازمة تهيج القولون أو القولون العصبي، ولكن هذا ليس الحال دائمًا؛ لأنه كثيرًا ما يكون هناك عوامل أخرى تسبب ألم المعدة. اليكم علامات تشير إلى أنكم لا تعانون من متلازمة القولون العصبي.



عدم توازن مستويات الألياف



قد تكون مشكلتك ناجمة عن عدم توازن مستويات الألياف، وليس متلازمة القولون العصبي، ويشير الخبراء إلى أن استهلاك مستويات متوازنة من الألياف، هام للغاية لتجنب مشاكل الهضم التي قد تؤدي إلى أعراض مشابهة لمتلازمة القولون العصبي؛ إذ قد يسبب انخفاضُ الألياف الإمساكَ، بينما يمكن أن تؤدي كثرة الألياف إلى الانتفاخ.

عدم شرب ما يكفي من الماء



إذا كنت تعاني من الإمساك، قد يكون عدم استهلاكك ما يكفي من الماء هو السبب؛ إذ يعد إحدى مهام القولون هو إضافة الماء للطعام لتسهيل عملية الإخراج، كما أن الجفاف قد يؤدي أيضًا إلى الإمساك، لذا احرص على شرب الكثير من الماء على مدار اليوم.



الكثير من الكافيين



في حين أن القهوة قد تكون مشروبك الصباحي المفضل، إلا أن الخبراء يحذرون من كثرة الكافيين، والتي تؤثر سلبًا على النظام الهضمي وتؤدي إلى أعراض مشابهة لمتلازمة القولون العصبي.كما حذروا من أن القهوة وأيًا من مشروبات الكافيين، تحفز تقلصات القولون وعدم استقرار حركاته، وأشاروا إلى أن الأشخاص المصابين بحساسية من الكافيين، قد يؤدي استهلاكهم للكثير من القهوة إلى إصابتهم بالإسهال.

التوتر



قد يكون التوتر هو مشكلتك الحقيقية وليس متلازمة القولون العصبي؛ إذ يمكنه أن يؤثر على النظام الهضمي ويؤدي إلى أعراض مزعجة، كما يمكن للإجهاد المستمر وقلة النوم إضافة إلى التوتر، أن تؤدي إلى أعراض شبيهة لمتلازمة القولون العصبي.



عدم ممارسة الكثير من الرياضة



عدم الانتظام في ممارسة الرياضة يساهم في تباطؤ نظامك الهضمي، ويؤدي إلى الإمساك وعسر الهضم، وذلك لأن ممارسة الرياضة تساعد على حركة الطعام عبر الجسم من خلال تحفيز عضلات الأمعاء.

الإكثار من السوائل أثناء تناول الطعام



في حين قد يبدو هذا الأمر غريبًا، إلا أن شرب الكثير من السوائل أثناء تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى الارتجاع الحمضي والانتفاخ وعدم راحة المعدة، لذا ينصح الخبراء بعدم شرب السوائل أثناء تناول الطعام والتركيز على شرب السوائل على مدار اليوم أو قبل أو بعد الوجبة.



كما أشاروا إلى أن المشروبات الغازية والمياه الفوارة تساعد أيضًا في ظهور آلام المعدة وظهور أعراض شبيهة لمتلازمة القولون العصبي.