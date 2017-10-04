تعرّف على ميّزات هاتف Huawei الجديد !

قامت شركة Huawei الصينية بالإعلان عن أحدث هواتفها الذكية هواوي NOVA 2 i، والذي يأتي بتصميم عالي الجودة، وعملت الشركة على تطوير هذا الهاتف بأفضل شكل ممكن من جميع النواحي، أهمها الكاميرا التي ركزت عليها بأكبر شكل ممكن إلى أن وصلت إلى أنها صنعت كاميرا واحدة تحتوي على 4 كاميرات، وهذا ما لم تره من قبل في أي هاتف ذكي.

جاء هاتف Huawei NOVA 2 i بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل، بجانب كاميرا أخرى 2 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل، وأخرى بدقة 2 ميغابيكسل، ويبلغ وزن الهاتف 164 جرام، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائية 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، ويأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة، وبطارية بسعة 3340 ميلي أمبير، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 7.0 نوغا، ومن أكثر الأشياء التي نالت إعجاب الكثيرين أن يوجد به مستشعر لبصمة الإصبع.