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تعرّف على ميّزات هاتف Huawei الجديد !

قامت شركة Huawei الصينية بالإعلان عن أحدث هواتفها الذكية هواوي NOVA 2 i، والذي يأتي بتصميم عالي الجودة، وعملتتعرّف على ميّزات هاتف Huawei الجديد ! الشركة على تطوير هذا الهاتف بأفضل شكل ممكن من جميع النواحي، أهمها الكاميرا التي ركزت عليها بأكبر شكل ممكن إلى أن وصلت إلى أنها صنعت كاميرا واحدة تحتوي على 4 كاميرات، وهذا ما لم تره من قبل في أي هاتف ذكي.

جاء هاتف Huawei NOVA 2 i بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل، بجانب كاميرا أخرى 2 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل، وأخرى بدقة 2 ميغابيكسل، ويبلغ وزن الهاتف 164 جرام، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائية 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، ويأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة، وبطارية بسعة 3340 ميلي أمبير، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 7.0 نوغا، ومن أكثر الأشياء التي نالت إعجاب الكثيرين أن يوجد به مستشعر لبصمة الإصبع.

موبايل هواوي Nova 2i الجديد يحتوي على شاشة بحجم 5.9 بوصة من نوعية LCD IPS بجودة 2160×1080 بيكسل، مع نسبة أبعاد 18:9، من نوعية FullView ، كما يبلغ وزنه حوالي 164 جرام، ويأتي بسمك 7.5 مم، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت من الممكن أن تزيد حتى 128 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية، فضلاً عن ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت .

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