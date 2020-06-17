تعرّف على أهم العادات الخاطئة التي تهدد اللثة والأسنان

أورد موقع "بيست لايف أون لاين" الأمريكي، 8 أشياء، قال إن الكثير من الناس يفعلونها، مشيرا إلى أنها تسبب مشاكل صحية تضر أسنانهم.



1- قضم الأظافر، فدخول أي جزء من الأظافر في المسافات الصغيرة الفاصلة بين الأسنان قد يكون سببا في تراكم بقايا الطعام في تلك المسافات وعدم إزالتها أثناء التنظيف، وهو ما يسبب العديد من المشاكل منها التسوس.



2- تخليل الأسنان، بينما يكون ذلك شيئا جيدا إذا كنت تقوم به بطريقة صحية، فإن تنفيذه بالطريقة الخاطئة يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى الطويل، أبرزها تآكل الأسنان.



3- تناول الطعام قبل زيارة الطبي فالأفضل أن تغسل أسنانك قبل زيارة الطبيب، لأن ذلك يساهم في تسريع عملية الفحص وجعلها أكثر سهولة.



4- شرب الماء المكربن فالأطباء يحذرون من أضراره للأسنان عندما يتم تناوله بصورة منتظمة يوميا.



5- وضع الليمون على الماء فيمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأسنان، لأنه يضر طبقة المينا الحامية للأسنان ويسرع من تآكلها.



6- معجون الأسنان، مادة الفلورايد مهمة لصحة الأسنان وإذا كنت تستخدم معجون أسنان لا يحتوي عليها، فستكون المفاجأة أنك تواجه مشاكل في أسنانك رغم تنظيفها المستمر.



7- استخدام فرشاة أسنان خشنة



8- فتح فمك أثناء النوم لما له من أضرار كثيرة أبرزها جفاف لعاب الفم وتآكل الأسنان وتضرر اللثة.