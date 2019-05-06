تعرّف على أقصر وأطول ساعات الصيام في الدول العربية والإسلامية.

تختلف ساعات الصيام في الدول العربية والإسلامية مع حلول الشهر الكريم تبعا لغروب الشمس، حيث يصل متوسط عددها إلى 15 ساعة تقريبا.



وأعلنت 6 دول عربية أن غدا الاثنين هو أول أيام رمضان، وهي لبنان وقطر وليبيا والكويت والعراق واليمن، فيما تتحري هلال رمضان مساء الأحد كل من السعودية والبحرين ومصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، حيث أعلنت أن السبت هو الـ28 من شعبان.



في مصر (القاهرة): تكون أقصر عدد ساعات الصيام هو أول يوم 15 ساعة و3 دقائق، وأطول عدد ساعات صيام: في 28 و29 رمضان 15 ساعة و43 دقيقة.



في السعودية(الرياض): أقصر عدد ساعات صيام هو أول يوم 14 ساعة و40 دقيقة، وأطول عدد ساعات: آخر يوم 15 ساعة و12 دقيقة.



في الإمارات: أقصر عدد ساعات صيام هو أول يوم رمضان 14 ساعة و33 دقيقة، أطول عدد ساعات: آخر يوم 14 ساعة و58 دقيقة.



في الكويت: أقصر عدد ساعات صيام هو أول يوم رمضان 14 ساعة و55 دقيقة، أطول عدد ساعات صيام: آخر يوم 15 ساعة و34 دقيقة.



في عمان (مسقط): أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان 14 ساعة و31 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم 15 ساعة ودقيقة.



في البحرين (المنامة): أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان 14 ساعة و42 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم 15 ساعة و15 دقيقة.



في الأردن (عمان): أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان 15 ساعة و12 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم 15 ساعة و54 دقيقة.



في فلسطين (القدس): أقصر عدد ساعات صيام هو أول يوم رمضان 15 ساعة و4 دقائق، وأطول عدد ساعات: آخر يوم رمضان 15 ساعة و46 دقيقة.



في سوريا (دمشق): أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان 15 ساعة و17 دقيقة، وأطول عدد ساعات: آخر يوم 16 ساعة ودقيقتان.



في لبنان (بيروت): أقصر عدد ساعات صيام هو أول يوم رمضان 15 ساعة و15 دقيقة، وأطول عدد ساعات: آخر يوم 16 ساعة ودقيقتان.



في العراق (بغداد): أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان 15 ساعة و15 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقة.



في الجزائر: أقصر عدد ساعات صيام هو أول يوم رمضان 15 ساعة و31 دقيقة، وأطول عدد ساعات: آخر يوم رمضان 16 ساعة و24 دقيقة.



في الصومال (مقديشو): أقصر عدد ساعات صيام هو أول يوم رمضان 13 ساعة و24 دقيقة، وأطول عدد ساعات صيام: آخر يوم رمضان 13 ساعة و30 دقيقة.



في المغرب (الرباط): أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان 15 ساعة و16 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقة.



في اليمن (صنعاء): أقصر عدد ساعات صيام هو أول يوم رمضان 14 ساعة و7 دقائق، وأطول عدد ساعات صيام: آخر يوم رمضان 14 ساعة و27 دقيقة.



من جهة أخرى، نشر مركز الفلك الدولي عدد ساعات الصيام في الدول الأجنبية، كالتالي: عدد ساعات الصيام بألمانيا في أول يوم : 17 ساعة و30 دقيقة، عدد ساعات الصيام باليوم الأول في أمريكا: 16 ساعة و10 دقائق.



ويبلغ عدد ساعات الصيام في دول أمريكا اللاتينية : حوالي 10 ساعات فقط في أول أيام الصيام، في حين يتراوح عدد ساعات الصيام بالدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والنرويج والسويد: من 20 إلى 21 ساعة.