تعرفي على علامات الجوع والشبع عند الطفل الرضيع
تحدث الخبراء عن علامات الجوع والشبع عند الطفل الرضيع، خاصة للأمهات حديثي التجربة.
أبرز علامات الجوع:
ـ البكاء الشديد:
البكاء بطريقة هستيرية أحد أكثر علامات الجوع شيوعاً عند الأطفال، يبدأ بكاء الجوع خافتاً ومتقطعاً ليطول حدةً ويزيد مع مرور الوقت والتأخر في الاستجابة.
ـ تحريك الرأس من جهة إلى أخرى:
تحريك الرأس من جهة الى أخرى بحثاً عن ثدي الأم من العلامات التي تؤكد جوع الرضيع.
ـ مص الإصبع:
عند الجوع، قد يضع طفلك يديه في فمه ويحاول مصهما، وعندما يتأكد من ألاّ حليب فيهما، يبحث عن أشياء اخرى يضعها في فمه.
ـ رمي الرأس إلى الخلف:
في الكثير من الأحيان، يعبّر الرضيع عن جوعه من خلال رمي رأسه إلى الخلف وتحريك جسمه ذهاباً وإياباً وتزايد حس الوعي عنده.
أما علامات الشبع عند الرضيع هي ما يلي:
ـ إقفال الفم:
عندما يشعر الرضيع بالشبع يبقي فمه عندما تحاولين تقديم المزيد من الحليب له.
ـ إدارة الوجه:
يدير الطفل وجهه فور اقتراب الحليب أو حلمة الثدي منه.
ـ النوم:
يغفو الطفل أثناء تناوله الحليب عندما يشعر بالشبع.
ـ الاهتمام بأمور أخرى:
يبدي الطفل اهتمامه بالأمور التي تحيطه بدلاً من تناول الحليب.