تعرفي على علامات الجوع والشبع عند الطفل الرضيع

تحدث الخبراء عن علامات الجوع والشبع عند الطفل الرضيع، خاصة للأمهات حديثي التجربة.



أبرز علامات الجوع:



ـ البكاء الشديد:



البكاء بطريقة هستيرية أحد أكثر علامات الجوع شيوعاً عند الأطفال، يبدأ بكاء الجوع خافتاً ومتقطعاً ليطول حدةً ويزيد مع مرور الوقت والتأخر في الاستجابة.



ـ تحريك الرأس من جهة إلى أخرى:



تحريك الرأس من جهة الى أخرى بحثاً عن ثدي الأم من العلامات التي تؤكد جوع الرضيع.



ـ مص الإصبع:



عند الجوع، قد يضع طفلك يديه في فمه ويحاول مصهما، وعندما يتأكد من ألاّ حليب فيهما، يبحث عن أشياء اخرى يضعها في فمه.



ـ رمي الرأس إلى الخلف:



في الكثير من الأحيان، يعبّر الرضيع عن جوعه من خلال رمي رأسه إلى الخلف وتحريك جسمه ذهاباً وإياباً وتزايد حس الوعي عنده.



أما علامات الشبع عند الرضيع هي ما يلي:



ـ إقفال الفم:



عندما يشعر الرضيع بالشبع يبقي فمه عندما تحاولين تقديم المزيد من الحليب له.



ـ إدارة الوجه:



يدير الطفل وجهه فور اقتراب الحليب أو حلمة الثدي منه.



ـ النوم:



يغفو الطفل أثناء تناوله الحليب عندما يشعر بالشبع.



ـ الاهتمام بأمور أخرى:



يبدي الطفل اهتمامه بالأمور التي تحيطه بدلاً من تناول الحليب.