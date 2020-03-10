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تعرفي على علامات الجوع والشبع عند الطفل الرضيع

تحدث الخبراء عن علامات الجوع والشبع عند الطفل الرضيع، خاصة للأمهات حديثي التجربة.


أبرز علامات الجوع:


ـ البكاء الشديد:


البكاء بطريقة هستيرية أحد أكثر علامات الجوع شيوعاً عند الأطفال، يبدأ بكاء الجوع خافتاً ومتقطعاً ليطول حدةً ويزيد مع مرور الوقت والتأخر في الاستجابة.


ـ تحريك الرأس من جهة إلى أخرى:


تحريك الرأس من جهة الى أخرى بحثاً عن ثدي الأم من العلامات التي تؤكد جوع الرضيع.


ـ مص الإصبع:


عند الجوع، قد يضع طفلك يديه في فمه ويحاول مصهما، وعندما يتأكد من ألاّ حليب فيهما، يبحث عن أشياء اخرى يضعها في فمه.


ـ رمي الرأس إلى الخلف:


في الكثير من الأحيان، يعبّر الرضيع عن جوعه من خلال رمي رأسه إلى الخلف وتحريك جسمه ذهاباً وإياباً وتزايد حس الوعي عنده.


أما علامات الشبع عند الرضيع هي ما يلي:


ـ إقفال الفم:


عندما يشعر الرضيع بالشبع يبقي فمه عندما تحاولين تقديم المزيد من الحليب له.


ـ إدارة الوجه:


يدير الطفل وجهه فور اقتراب الحليب أو حلمة الثدي منه.


ـ النوم:


يغفو الطفل أثناء تناوله الحليب عندما يشعر بالشبع.


ـ الاهتمام بأمور أخرى:


يبدي الطفل اهتمامه بالأمور التي تحيطه بدلاً من تناول الحليب.